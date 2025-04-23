США ожидают территориальных уступок от Украины и РФ или же выйдут из переговоров — Вэнс

США сделали четкое предложение России и Украине по мирному урегулированию войны, а потому настало время для сторон либо согласиться на эти условия, либо для Соединенных Штатов выйти из этого процесса.

Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс, пишет Bloomberg.

Нужны территориальные уступки

— Нынешние линии, где-то близко к ним — это то место, где вы в конечном итоге, я думаю, проведете новые линии, — сказал Вэнс журналистам во время своего визита в Индию.

Это будет означать, что и Украине, и России придется отказаться от части территории, которую каждая из сторон сейчас контролирует.

Сейчас смотрят

Замораживание войны на нынешних линиях боевых действий было бы большей потерей для Украины, которая стремится вернуть все территории на востоке и юге, захваченные Россией с 2014 года, в том числе Крым, и после полномасштабного вторжения в феврале 2022 года.

По утверждению западных медиа, США готовы признать контроль России над украинским Крымом и ослабить санкции против Москвы в рамках потенциального мирного соглашения. В то же время президент Владимир Зеленский категоричен — Украина никогда не признает оккупированный Крым российским.

— Должен состояться определенный территориальный обмен, — сказал Вэнс.

По его словам, для того, чтобы прекратить убийства, обе стороны должны сложить оружие, заморозить боевые действия и “заняться реальным развитием лучшей России и лучшей Украины”.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп предупредил, что готов отказаться от участия в переговорах по прекращению войны в Украине, если в ближайшее время не удастся достичь соглашения.

Ранее СМИ написали о возможных условиях мирного соглашения от США. Так, Соединенные Штаты якобы готовы “де-юре” признать российский контроль над временно оккупированным Крымом. Кроме того, предложение предусматривает де-факто признание других оккупированных территорий (почти всей Луганской области и частично Донецкой, Запорожской и Херсонской областей).

Источник : Bloomberg

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.