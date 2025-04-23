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США ожидают территориальных уступок от Украины и РФ или же выйдут из переговоров — Вэнс

Джей Ді Венс
Фото: Getty Images

США сделали четкое предложение России и Украине по мирному урегулированию войны, а потому настало время для сторон либо согласиться на эти условия, либо для Соединенных Штатов выйти из этого процесса.

Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс, пишет Bloomberg.

Нужны территориальные уступки

— Нынешние линии, где-то близко к ним — это то место, где вы в конечном итоге, я думаю, проведете новые линии, — сказал Вэнс журналистам во время своего визита в Индию.

Это будет означать, что и Украине, и России придется отказаться от части территории, которую каждая из сторон сейчас контролирует.

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Замораживание войны на нынешних линиях боевых действий было бы большей потерей для Украины, которая стремится вернуть все территории на востоке и юге, захваченные Россией с 2014 года, в том числе Крым, и после полномасштабного вторжения в феврале 2022 года.

По утверждению западных медиа, США готовы признать контроль России над украинским Крымом и ослабить санкции против Москвы в рамках потенциального мирного соглашения. В то же время президент Владимир Зеленский категоричен — Украина никогда не признает оккупированный Крым российским.

— Должен состояться определенный территориальный обмен, — сказал Вэнс.

По его словам, для того, чтобы прекратить убийства, обе стороны должны сложить оружие, заморозить боевые действия и “заняться реальным развитием лучшей России и лучшей Украины”.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп предупредил, что готов отказаться от участия в переговорах по прекращению войны в Украине, если в ближайшее время не удастся достичь соглашения.

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Ранее СМИ написали о возможных условиях мирного соглашения от США. Так, Соединенные Штаты якобы готовы “де-юре” признать российский контроль над временно оккупированным Крымом. Кроме того, предложение предусматривает де-факто признание других оккупированных территорий (почти всей Луганской области и частично Донецкой, Запорожской и Херсонской областей).

Источник: Bloomberg
Война в Украине, Джей Ди Вэнс, Дональд Трамп, переговори
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