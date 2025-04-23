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Вікторія Васьковська, редактор сайта

В Белом доме подтвердили новый визит Уиткоффа в Москву на этой неделе

Стівен Віткофф
Фото: Getty Images

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф на этой неделе посетит Россию, где проведет переговоры об условиях прекращения огня.

Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт на брифинге.

Стив Уиткофф поедет в Россию

Америка продолжает искать пути для прекращения войны РФ против Украины. По словам пресс-секретаря, президент США внимательно следит за процессом переговоров и считает завершение войны в Украине одним из приоритетов.

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— Что касается российско-украинской войны, я только что была в Овальном кабинете вместе с президентом и Стивом Уиткоффом, и они хотели, чтобы все знали, что переговоры продолжаются, — заявила Левитт.

Она подчеркнула, что переговоры продвигаются “в правильном направлении”. Тем временем Уиткофф готовится к следующей поездке в Москву, что станет его четвертым визитом в РФ во время президентства Трампа.

— Специальный посланник Стив Уиткофф снова отправится в Россию позже на этой неделе, чтобы продолжить переговоры с Владимиром Путиным, — сказала Кэролайн Левитт.

Точную дату визита спецпредставителя Трампа в РФ она не уточнила.

Комментируя недавние заявлении госсекретаря Марко Рубио о возможном выходе США из переговоров в случае негативного развития событий, она подчеркнула, что Трамп решительно настроен на достижение мира.

Накануне о визите Уиткоффа в Москву сообщили и в Кремле, однако подробности там также не раскрыли.

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Источник: The White House

Война в Украине, Російська агресія, Росія, США
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