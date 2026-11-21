Число пострадавших в результате атаки на Кривой Рог 20 ноября выросло до 60 человек.

Об этом сообщил председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.

Атака на Кривой Рог 20 ноября: что известно

В результате ударов по центральной части города возникли четыре пожара, которые спасатели уже потушили.

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Повреждены около 25 многоквартирных домов, больница, учебные заведения, предприятие, ресторан, бизнес-объекты, гаражи, машины скорой помощи и частный транспорт.

По словам Александра Вилкула, коммунальные службы работали всю ночь напролет. В городе удалось стабилизировать газоснабжение, возобновить движение электротранспорта и частично устранить проблемы с водоснабжением.

В районном исполкоме рядом с местом удара продолжает работать штаб помощи. Жители поврежденных домов могут получить строительные материалы и подать заявления на материальную помощь.

Последствия атаки на Кривой Рог 20 ноября продолжают уточняться.

Что известно о пострадавших в Кривом Роге

По обновленным данным главы Днепропетровской областной военной администрации Александра Ганжи, в больницах Кривого Рога остаются 28 человек, пострадавших в результате вечерней атаки РФ 20 ноября. Состояние восьми пациентов медики оценивают как тяжелое, еще 20 человек находятся в состоянии средней тяжести. Среди госпитализированных — шестеро детей. Четырехлетний мальчик находится в тяжелом состоянии. Всего в результате российских ударов погибли два человека — 20-летняя фельдшерша скорой помощи и семилетний мальчик. За медицинской помощью обратились 60 человек.

Напомним, что взрывы в Кривом Роге прогремели вечером 20 ноября, когда враг нанес удар двумя баллистическими ракетами по району парковки ресторана.

Когда на месте начались аварийно-спасательные работы, россияне нанесли повторные удары реактивными беспилотниками. Один из них произошел около 22:18, когда там работали спасатели, медики и коммунальщики.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 732-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Днепропетровская ОВА

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