На случай войны: Вильнюс взял за основу опыт Киева в первые дни вторжения

Вильнюс подготовил свой план эвакуации на случай войны или других чрезвычайных ситуаций, за основу которого был взят опыт Киева во время полномасштабной войны. Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации.

— С литовскими коллегами мы делимся опытом по эвакуационным маршрутам, интерактивным картам с необходимой информацией, системам оповещения и разработке отдельного мобильного приложения по аналогии с Киевом Цифровым, — рассказал заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский.

Опыт эвакуации города

Как отмечается, Вильнюс стал вторым городом Литвы после Ионавы, у которого есть такой документ. В его антикризисном плане предусмотрены:

алгоритмы оповещения населения;

маршруты эвакуации;

пункты сбора;

организация временного размещения и оказания помощи;

постепенное возвращение к местам жительства после стабилизации ситуации.

План охватывает эвакуацию более 600 тыс. жителей города.

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В частности, предусмотрена помощь людям из уязвимых групп, организация перевозки тех, кто не имеет собственного транспорта, поддержка общественного взаимодействия.

Для реализации плана намерены использовать более 150 эвакуационных маршрутов и усилить инфраструктуру. Так, среди приоритетов – капитальный ремонт мостов и расширение основных выездов из города.

Не только военная угроза

В антикризисном плане предусмотрены сценарии реагирования не только на военную угрозу, но и на гибридные атаки, техногенные катастрофы и стихийные бедствия.

План включает открытую часть, доступную общественности, и подробную – для внутреннего пользования соответствующими службами. Первоочередное информирование населения будет осуществляться через SMS, сирены, медиа и мобильное приложение, разрабатываемое по примеру Киева.

Источник: КГГА

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