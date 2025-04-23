”Продавал” разрешения на землю в Киеве: на взятке в $15 тыс. разоблачен чиновник КГГА

Чиновника управления инспекционного контроля Департамента земельных ресурсов КГГА разоблачили правоохранители. По информации следствия, он пытался “продать” разрешение на аренду земельного участка в Киеве

Об этом информируют в СБУ и в Нацполиции.

Чиновник КГГА “продавал” разрешения на землю в Киеве

Отмечается, что чиновник требовал $15 тыс. от местного предпринимателя, который хотел продлить договор аренды на спортивную площадку для детей.

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В полиции информируют, что указанную территорию предприниматель арендовал последние 10 лет и в соответствии с условиями договора имел право использовать для создания “зеленой зоны” без права застройки и ограждения участка. Однако в ходе проверки выяснилось, что на коммунальном участке арендатор построил здание, футбольное поле и парковку.

По материалам следствия, чиновник предлагал “помощь” представителю фирмы с продлением договора аренды с нарушениями, требуя $15 тыс. Также он предлагал “беспроблемное” согласование аренды на 10 лет в земельном департаменте КГГА.

Задержали чиновника сотрудники СБУ и Нацполиции с поличным во время того, как он вымогал деньги и получал взятку.

Фигуранту сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины (принятие предложения, обещания, получение неправомерной выгоды должностным лицом). В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Предпринимателю грозит наказание до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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