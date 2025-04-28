Вскоре США могут подписать торговое соглашение с Индией — Бессент

Одна из первых торговых сделок Соединенных Штатов Америки может быть подписана с Индией.

Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент в интервью CNBC.

С кем США могут подписать торговое соглашение

— Я предполагаю, что Индия станет одним из первых торговых соглашений, которые мы подпишем, заявил американский министр финансов.

По его словам, от многих ведущих партнеров США поступили очень хорошие предложения, чтобы предотвратить введение американских пошлин.

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Кроме того, состоялись очень содержательные переговоры с Японией, объяснил министр финансов США. Он подчеркнул, что переговоры с другими азиатскими партнерами переговоры тоже продолжаются успешно.

На прошлой неделе вице-президент США Джей Ди Вэнс посетил Индию и говорил о существенном прогрессе, сказал Бессент. По его мнению, торговое соглашение можно заключить в течение этой или следующей недели.

В то же время Бессент приветствовал шаги Китая по освобождению некоторых товаров США от пошлин в ответ.

Он считает, что это свидетельствует о намерениях Пекина снизить торговое напряжение с США. В ответ Вашингтон воздержался от введения эмбарго на ряд товаров.

Журналисты спросили у министра финансов США, планирует ли он позвонить китайскому коллеге для начала переговоров.

— Посмотрим, что будет с Китаем. Это важно. Я думаю, что это невыгодно для китайской стороны. Возможно, они позвонят мне однажды, — ответил Бессент.

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