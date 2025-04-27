В Вашингтоне открывают элитный клуб сторонников Трампа: приглашение стоит $500 тысяч
Дональд Трамп-младший, донор президента США Дональда Трампа Омид Малик и несколько других инвесторов запускают новый закрытый клуб, стоимость вступления в который превышает полмиллиона долларов.
Об этом сообщает Politico со ссылкой на свои источники.
Открытие клуба Executive Branch: что известно
Как отмечает издание, клуб получил название Executive Branch и стал совместной инициативой Малика, старшего сына действующего президента и их партнеров из консервативного инвестфонда 1789 Capital.
Разместится клуб в Джорджтауне — историческом районе столицы Вашингтон.
По информации собеседников журналистов, целью основателей является создание наиболее элитного частного клуба, когда-либо существовавшего в Вашингтоне, ориентированного на бизнес- и технологических лидеров, стремящихся углубить связи с администрацией Трампа.
Высокие требования к рекомендациям и чрезвычайно высокая цена членства должны обеспечить возможность для участников общаться с советниками Трампа и министрами в атмосфере максимальной закрытости — без присутствия прессы и посторонних лиц.
Politico добавляет, что официальное объявление состоится в субботу вечером на вечеринке в Willard, которую устроят Малик, Дэвид Сакс и Трамп-младший..
Среди владельцев Executive Branch:
- Омид Малик, донор Дональда Трампа и основатель 1789 Capital;
- бизнес-партнер Малика Крис Баскирк;
- Дональд Трамп-младший;
- Зак и Алекс Уиткоффы — сыновья специального представителя Трампа Стива Уиткоффа.
В первые основатели клуба также вошли Дэвид Сакс, братья Винклвосс и Чамат Паллихапития.
Напомним, в этом месяце состояние президента США Дональда Трампа уменьшилось на $500 млн из-за введенных им пошлин, вызвавших обвал на мировых финансовых рынках.
В течение одной недели капитал американского лидера сократился с $4,7 млрд до $4,2 млрд.