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Ирина Гамалий, редактор сайта

В Вашингтоне открывают элитный клуб сторонников Трампа: приглашение стоит $500 тысяч

дети Трампа
Фото: Depositphotos

Дональд Трамп-младший, донор президента США Дональда Трампа Омид Малик и несколько других инвесторов запускают новый закрытый клуб, стоимость вступления в который превышает полмиллиона долларов.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на свои источники.

Открытие клуба Executive Branch: что известно

Как отмечает издание, клуб получил название Executive Branch и стал совместной инициативой Малика, старшего сына действующего президента и их партнеров из консервативного инвестфонда 1789 Capital.

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Разместится клуб в Джорджтауне — историческом районе столицы Вашингтон.

По информации собеседников журналистов, целью основателей является создание наиболее элитного частного клуба, когда-либо существовавшего в Вашингтоне, ориентированного на бизнес- и технологических лидеров, стремящихся углубить связи с администрацией Трампа.

Высокие требования к рекомендациям и чрезвычайно высокая цена членства должны обеспечить возможность для участников общаться с советниками Трампа и министрами в атмосфере максимальной закрытости — без присутствия прессы и посторонних лиц.

Politico добавляет, что официальное объявление состоится в субботу вечером на вечеринке в Willard, которую устроят Малик, Дэвид Сакс и Трамп-младший..

Среди владельцев Executive Branch:

  • Омид Малик, донор Дональда Трампа и основатель 1789 Capital;
  • бизнес-партнер Малика Крис Баскирк;
  • Дональд Трамп-младший;
  • Зак и Алекс Уиткоффы — сыновья специального представителя Трампа Стива Уиткоффа.

В первые основатели клуба также вошли Дэвид Сакс, братья Винклвосс и Чамат Паллихапития.

Напомним, в этом месяце состояние президента США Дональда Трампа уменьшилось на $500 млн из-за введенных им пошлин, вызвавших обвал на мировых финансовых рынках.

В течение одной недели капитал американского лидера сократился с $4,7 млрд до $4,2 млрд.

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