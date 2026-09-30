Зимняя одежда для ВСУ на сезон 2026–2027: сколько потребностей законтрактовано
Заключено 99,5% контрактов на поставку зимней одежды и снаряжения для Вооруженных Сил Украины и Государственной специальной службы транспорта на сезон 2026–2027 годов.
Об этом сообщила пресс-служба Минестерства обороны Украины.
Зимняя одежда и снаряжение для ВСУ на сезон 2026–2027: что известно
Цикл закупок Агентство оборонных закупок ДОТ начало еще в конце 2025 года. Благодаря этому тендеры по основным позициям объявили заранее, а поставки начали еще до наступления холодов.
В Минобороны отметили, что все закупки проводились через тендеры. Благодаря этому удалось сэкономить более 61 млн грн.
Для нужд ВСУ закупки охватывают 24 позиции, а для Государственной специальной службы транспорта — восемь.
В число основных позиций зимнего снабжения входят специальные и маскировочные костюмы, берцы, куртки и брюки, шапки, шарфы-трубы и перчатки.
Также закупают белье, предназначенное для использования в холодную погоду.
Поставки зимней одежды и снаряжения идут по утвержденным графикам. Часть закупленных вещей уже полностью отгрузили военным, и они готовы к выдаче.