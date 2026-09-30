Россия перешла к массированным ударам по энергетической инфраструктуре, заявил премьер-министр Сергей Корецкий.

Россия усилила удары по энергетической инфраструктуре Украины

В ночь на 30 сентября российские войска атаковали ракетами и беспилотниками энергетические объекты в Киеве, Киевской области и ряде других регионов.

По словам Корецкого, фактически с начала лета не проходило дня без атак на энергетическую инфраструктуру. В то же время, такого масштабного комбинированного удара не было с завершения прошлого отопительного сезона.

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– Начиная с лета фактически не было и дня, когда враг не атаковал бы энергетическую инфраструктуру. Но столь массированная и комбинированная атака произошла впервые с конца прошлого отопительного сезона, – заявил премьер-министр.

В результате ночной атаки зафиксированы повреждения и разрушения энергетических объектов. Специалисты оценивают состояние оборудования и определяют сроки его восстановления.

Корецкий также призвал местные власти проверить готовность резервного питания для объектов критической инфраструктуры в общинах и как можно быстрее завершить установку и подключение необходимого оборудования.

Всего с вечера 29 сентября под российскими ударами оказались 11 регионов Украины. Кроме энергетических объектов РФ атаковала жилые дома, социальную инфраструктуру, гражданские предприятия и железную дорогу.

По предварительным данным, в результате атак пострадали 14 человек. Пятеро погибли, среди них ребенок.

В ряде областей сохраняется угроза повторных ударов. На местах продолжаются аварийно-восстановительные работы и ликвидация последствий атак, пострадавшим оказывают необходимую помощь.

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