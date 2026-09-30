Силы обороны Украины 29 сентября и в ночь на 30 сентября нанесли удары по ряду военных объектов российских войск на временно оккупированных территориях (ВОТ) Донецкой и Луганской областей, а также в Крыму.

О результатах ударов сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Поражен склад БпЛА и командный пункт россиян

Одной из целей Сил обороны стал склад беспилотных летательных аппаратов российских войск в Гранитном, Донецкая область. В Генштабе подтвердили его поражение, но информацию о масштабах повреждений пока не обнародовали.

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Также украинские военные нанесли удар по объекту россиян в Лисичанске Луганской области. Там был поражен командно-наблюдательный пункт одного из подразделений оккупационных войск.

Еще один удар пришелся на Старобельск Луганской области. По данным Генштаба, там Силы обороны поразили ремонтную базу российских подразделений.

Отдельно Генеральный штаб сообщил об ударах по объектам, которые российские войска использовали для материально-технического обеспечения своих подразделений.

На временно оккупированной территории Донецкой области были поражены склады материально-технических средств сразу в нескольких населенных пунктах — Азовском, Мангуше, Новоандреевке и Волновахе.

Еще один склад материально-технических средств российских войск Силы обороны поразили в Кумовом на временно оккупированной территории Крыма.

В Генеральном штабе подчеркнули, что работа по ключевым военным целям российских войск продолжается.