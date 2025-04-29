Столб пепла высотой 4,5 км: на Филиппинах началось мощное извержение вулкана
В центральной части Филиппин, на которой расположен остров Булусан, началось мощное извержение вулкана. Поднявшийся в небо столб пепла достигает 4,5 км высоты. Филиппинский институт вулканологии и сейсмологии повысил уровень опасности.
Повышенный уровень опасности
28 апреля на острое Булусан зафиксировали 53 вулканических землетрясения в течение 24 часов. Между 4.36 и 5.00 утра несколько населенных пунктов накрыло облаком пепла высотой 4,5 км.
Уровень опасности на острове подняли от 0 к 1 по пятиуровневой шкале. Этот уровень опасности сигнализирует о низкоуровневых вулканических неожиданностях и предупреждает о возможных фреатических извержениях.
Огненное кольцо
Местных жителей предупредили держаться подальше от опасной 4-километровой зоны. Ведь существует риск выбрасывания камней, обломков, лавин и обрушений горных пород.
Следует отметить, что Филиппины расположены в Тихоокеанском Огненном кольце, где распространены вулканическая активность и землетрясения. Поэтому извержение вулкана там – обычное явление.
Источник: Vietnam+