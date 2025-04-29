Столб пепла высотой 4,5 км: на Филиппинах началось мощное извержение вулкана

В центральной части Филиппин, на которой расположен остров Булусан, началось мощное извержение вулкана. Поднявшийся в небо столб пепла достигает 4,5 км высоты. Филиппинский институт вулканологии и сейсмологии повысил уровень опасности.

Повышенный уровень опасности

28 апреля на острое Булусан зафиксировали 53 вулканических землетрясения в течение 24 часов. Между 4.36 и 5.00 утра несколько населенных пунктов накрыло облаком пепла высотой 4,5 км.

Уровень опасности на острове подняли от 0 к 1 по пятиуровневой шкале. Этот уровень опасности сигнализирует о низкоуровневых вулканических неожиданностях и предупреждает о возможных фреатических извержениях.

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Огненное кольцо

Местных жителей предупредили держаться подальше от опасной 4-километровой зоны. Ведь существует риск выбрасывания камней, обломков, лавин и обрушений горных пород.

Следует отметить, что Филиппины расположены в Тихоокеанском Огненном кольце, где распространены вулканическая активность и землетрясения. Поэтому извержение вулкана там – обычное явление.

Источник: Vietnam+

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