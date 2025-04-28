Война в Украине может перерасти в ядерную эскалацию, если продлится еще несколько лет — Вэнс
Если полномасштабная война России против Украины продлится еще несколько лет, то она в конце концов может перерасти в ядерную эскалацию.
Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в подкасте американского активиста и блогера Чарли Кирка, сообщает Mediaite.
Вэнс заявил о возможности ядерной войны
Вице-президент США сказал, что якобы Украина не выиграет в войне с Россией, если военные действия будут продолжаться в ближайшие годы.
— Если это продлится еще несколько лет, могут погибнуть миллионы людей. Это может перерасти в ядерную войну. Это должно прекратиться, — утверждает Вэнс.
По его мнению, в СМИ бытует якобы странная идея, что если война продлится еще несколько лет, то россияне упадут, а украинцы вернут под свой контроль временно оккупированные территории, и все восстановится до того, что было перед началом агрессии РФ.
Однако Вэнс утверждает, что это не та реальность, в которой живет мир.
По словам вице-президента США, война должна прекратиться — это политика администрации Белого дома.
Вэнс отметил, что президент США Дональд Трамп заставляет всю свою команду очень упорно работать для достижения этой конечной цели.