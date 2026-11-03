В ночь против 3 ноября Россия совершила массированную комбинированную атаку на Украину, применив баллистические, противокорабельные, крылатые и авиационные ракеты, а также 289 беспилотников разных типов.

Основными целями стали энергетическая и железнодорожная инфраструктура, но под ударами также оказались жилые дома, больницы и предприятия.

По сообщениям о последствиях атаки, российские войска нанесли удары по объектам генерации и передачи электроэнергии в девяти областях.

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Всего обстрелы и разрушения зафиксировали в 14 регионах. Три теплоэлектростанции ДТЭК получили масштабные повреждения и прекратили выработку электроэнергии.

Подробнее о последствиях массированного ракетного обстрела Украины 3 ноября читай в материале Фактов ICTV.

Массированный ракетный обстрел Украины 3 ноября: что известно

По данным Воздушных сил ВСУ, массированная атака началась в 18:00 2 ноября.

Российские войска применили баллистические ракеты Искандер-М/KN-23, противокорабельные ракеты Циркон, 59 крылатых и авиационных ракет Х-101, Х-59, Х-69 и Искандер-К, а также 289 ударных беспилотников Shahed, Гербера и дронов-имитаторов Пародия.

Среди запущенных БпЛА 120 были реактивными.

Ракеты запускали из Ростовской, Воронежской, Курской, Вологодской, Оренбургской и Орловской областей России.

Беспилотники летели из районов Орла, Курска, Миллерово, Приморско-Ахтарска, а также из временно оккупированных Донецка, Гвардейского и Чауды в Крыму.

Основными направлениями удара стали Киевская, Харьковская, Винницкая и Днепропетровская области.

По состоянию на 09:00 противовоздушная оборона сбила или подавила 309 воздушных целей:

три баллистические и противокорабельные ракеты;

49 крылатых и авиационных ракет;

257 дронов разных типов, в том числе 89 реактивных.

Информацию о еще трех ракетах в Воздушных силах уточняли.

Попадания российских ракет и дронов зафиксировали в 23 местах, падение обломков сбитых целей — еще в 14.

По состоянию на 09:00 воздушная атака продолжалась.

По информации Министерства энергетики Украины, российские войска атаковали объекты генерации и передачи электроэнергии в девяти областях. Под ударами оказались крупные электростанции в Днепропетровской, Винницкой и Харьковской областях, а также важные подстанции, в частности на западе Украины.

В компании ДТЭК сообщили, что три ее теплоэлектростанции получили масштабные повреждения и прекратили выработку электроэнергии.

Последствия атаки на Харьков

В ночь на 3 ноября российские войска атаковали Харьков. Под ударом оказались объекты критической инфраструктуры и больница.

По сообщениям о последствиях атаки, в результате ракетного удара по больнице пострадали 73 человека.

Кроме того, из-за повреждений инфраструктурных объектов в части города прекратили подачу отопления и горячей воды.

Перебои с электроснабжением повлияли и на работу общественного транспорта. Из-за нестабильного напряжения возможны отклонения от графика движения поездов метро.

Временно не курсируют троллейбусы №13, 20, 34 и 57. На маршрутах №13 и 34 ходят автобусы. Трамваи №16 и 16А ездят по измененному маршруту.

Коммунальные и аварийные службы работают над восстановлением теплоснабжения, горячей воды и движения электротранспорта.

Последствия атаки на Днепр

В ночь на 3 ноября и утром российские войска массированно атаковали Днепр ракетами.

Около 04:00 начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа сообщил об ударах по критической инфраструктуре Днепра и Криворожского района. Впоследствии российские войска повторно атаковали областной центр.

По словам мэра Бориса Филатова, в Самарском районе под удар попали ТЭЦ, жилой квартал, отделение полиции и больница.

По последним данным, один человек погиб, еще 17 получили ранения. Спасатели пытаются извлечь тело погибшего из-под завалов.

Во время поисково-спасательных работ удалось спасти женщину, которая оказалась под завалами. Ей оказывают медицинскую помощь.

Всего в городе повреждены и частично разрушены 20 жилых домов. Выбито более тысячи окон, местами повреждены двери и батареи отопления.

Также пострадали гимназия, детский сад, музыкальная школа, библиотека, дворец культуры Энергетик и амбулатория Всемирного банка.

Кроме того, во время утренней атаки на Днепр российская ракета разрушила хоспис, в котором находились неизлечимо больные пациенты.

Почти полсотни человек из поврежденного медицинского учреждения перевозят в другие городские больницы. Самому пожилому пациенту — 90 лет.

По словам Бориса Филатова, в хосписе недавно отремонтировали палаты и другие помещения, но теперь здание сильно пострадало.

Кроме того, российский удар повредил водозабор. Из-за этого в старой части Приднепровска возникли проблемы с водоснабжением.

На местах работают спасатели, медики, коммунальщики и волонтеры.

Последствия атаки на Винницу и область

В ночь на 3 ноября российские войска атаковали энергетическую и другую критическую инфраструктуру Винницкой области.

В результате ударов были повреждены энергетические объекты и линии электропередач. Большинство населенных пунктов региона остались без электричества.

В Винницаоблэнерго сообщили о введении графиков почасовых отключений из-за сложной ситуации в энергосистеме.

В Виннице с ночи без электричества оставались микрорайоны Вишенка и Подлесный. Позже электроснабжение там восстановили.

Из-за остановки главной водопроводной станции в городе также возникли перебои с водоснабжением. По данным Винницаоблводоканала, подачу воды уже восстановили.

Атака повлияла и на работу общественного транспорта. С 06:00 трамваи курсируют только на участке от трамвайного депо до Электросети. Для перевозки пассажиров дополнительно задействовали шесть автобусов.

Движение троллейбусов по улице Келецкой приостановлено, часть маршрутов работает по измененным схемам.

По предварительной информации, пострадавших нет. Соответствующие службы устраняют последствия ударов и восстанавливают работу поврежденных объектов.

Последствия атаки на Одесскую область

В ночь на 3 ноября российские войска атаковали энергетическую и гражданскую инфраструктуру на юге Одесской области.

По словам главы Одесской ОВА Олега Кипера, значительные разрушения понесло оборудование ДТЭК Одесские электросети, которое в течение последних двух месяцев неоднократно становилось мишенью российских ударов.

В ДТЭК сообщили, что около полуночи российские войска атаковали один из энергетических объектов компании.

Оборудование сильно повреждено, поэтому на его восстановление уйдет время.

Из-за атаки в регионе возникли перебои с электроснабжением. Энергетики приступили к аварийно-восстановительным работам, как только это позволила ситуация с безопасностью.

Кроме того, повреждены административные здания, складские помещения и производственные цеха местного предприятия пищевой промышленности.

По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.

Последствия атаки на Хмельницкую область

В ночь на 3 ноября российские войска атаковали Хмельницкую область.

В Шепетовском районе в результате удара были повреждены окна многоквартирного жилого дома и один легковой автомобиль.

По данным областных властей, сообщений о погибших и раненых не поступало.

Последствия атаки на Запорожье

В ночь на 3 ноября российские войска атаковали Запорожье.

В результате удара загорелся частный жилой дом. Позже стало известно, что один из домов частично разрушен.

Еще несколько жилых домов и два автомобиля повреждены взрывной волной и осколками.

Ранение получила 71-летняя женщина.

Кроме того, во время массированной атаки российские войска нанесли удары по железнодорожной инфраструктуре города. Повреждены пассажирские вагоны, тепловозы и вокзал.

Информация об окончательных последствиях обстрела уточняется.

Последствия атаки на Славянск

В ночь на 3 ноября российские войска атаковали Славянск в Донецкой области с помощью беспилотника Герань-2.

По словам главы городской военной администрации Вадима Ляха, в результате ночного удара были повреждены многоэтажный жилой дом, гаражные помещения и автомобили.

Кроме того, накануне, 2 ноября, в результате российских атак погиб один человек, еще шестеро получили ранения.

Тогда повреждения получили многоэтажки, отделение Новой почты, медицинское учреждение, магазин и автомобили.

Последствия атаки на Ровенскую область

В ночь на 3 ноября российские войска атаковали энергетическую и гражданскую инфраструктуру Ровенской области.

В результате массированного комбинированного удара была повреждена одна из подстанций Укрэнерго.

Кроме того, в Сарненском районе под удар попала автозаправочная станция. В результате атаки загорелось оборудование АЗС и автомобиль. Спасатели потушили пожар.

Пострадал один мужчина. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести.

На месте удара работают все соответствующие службы, продолжается ликвидация последствий российской атаки.

Последствия атаки на Киевскую область

В ночь на 3 ноября российские войска атаковали Киевскую область ракетами и беспилотниками.

По информации областных властей, повреждения зафиксировали в Вышгородском и Броварском районах.

В результате ударов возникли пожары в складских зданиях. Спасатели оперативно потушили возгорания.

Кроме того, в Броварском районе повреждены три частных жилых дома и хозяйственное сооружение.

По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

Последствия атаки на Черниговскую область

Утром 3 ноября российские войска атаковали Черниговскую область беспилотниками.

В одном из сел Киптивской общины в результате удара загорелось хозяйственное здание.

Взрывной волной разрушен жилой дом. Спасатели потушили пожар.

Кроме того, ночью российские войска нанесли удар по энергетическому объекту области.

По предварительной информации, пострадавших нет.

Последствия атаки на Черновицкую область

Во время массированной атаки 3 ноября в воздушном пространстве Черновицкой области зафиксировали пять российских беспилотников.

По информации областных властей, два из них уничтожили силы противовоздушной обороны, еще три покинули пределы региона.

В результате падения обломков сбитых дронов возник пожар в нежилом помещении на территории частного хозяйства.

Кроме того, в Черновицком районе повреждено административное здание объекта критической инфраструктуры.

Погибших и пострадавших нет. Системы жизнеобеспечения области работают в штатном режиме.

Последствия атаки на Черкасскую область

В ночь на 3 ноября российские войска атаковали Черкасскую область. В результате ударов пострадали два человека, повреждены жилые дома и здание предприятия.

В Черкассах из-за российской атаки возник пожар на территории частного домовладения. Повреждены как минимум четыре жилых дома. Медики оказали помощь двум пострадавшим.

В селе Слобода Черкасского района в результате удара загорелся жилой дом. Пожар потушили спасатели вместе с местной пожарной командой.

Кроме того, в Звенигородском районе российская атака повредила здание недействующего предприятия. На территории возник пожар.

Последствия атаки на Житомирскую область

В ночь на 3 ноября российские войска атаковали энергетическую инфраструктуру Житомирской области.

В результате массированного комбинированного удара возникли масштабные перебои с электроснабжением.

По данным областных властей, по состоянию на утро 3 ноября без света остались около 130 населенных пунктов — более 180 тыс. абонентов.

Энергетики продолжают восстанавливать электроснабжение.

По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 714-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.