Украинская актриса и комик Ирина Сопонару вместе с мужем выехала из Киева из-за постоянных обстрелов и истощения.

О выезде из Киева Сопонару сообщила в проекте Наодинці з Гламуром.

Ирина Сопонару с мужем выехала из Киева: что известно

Ирина Сопонару призналась, что из-за систематических российских обстрелов и проблем со светом она критически недосыпала и находилась на грани эмоционального истощения.

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По словам Сопонару, выезд из столицы был вынужденным шагом, ведь супруги долгое время пытались адаптироваться к сложным условиям в Киеве и не хотели покидать свой дом.

— Мы с Ризом держались, сколько могли держаться. Но примерно с августа, когда начали сильно кошмарить, мы уже несколько недель без нормального сна, — призналась Сопонару Ирина.

Сильный стресс и отсутствие полноценного отдыха довели Сопонару до состояния, когда она даже планировала обратиться к специалистам за медикаментозной помощью.

— У меня крыша начала подтекать, я уже даже к психологу думала обратиться, может, мне какие-то лекарства нужно принимать. Оказалось, мне нужно было поспать, – поделилась Ирина Сопонару.

Ирина Сопонару и ее муж перебрались в родной город Ирины — Черновцы, где живут ее родители. Там они планируют перебыть самый тяжелый зимний период.

— Мы решили пока поехать в Черновцы к родителям. К концу зимы мы точно будем там. Я не знаю, что должно весной измениться, но по крайней мере ужасные блекауты мы хотим переждать там, — рассказала Сопонару.

Фото: Ирина Сопонару

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