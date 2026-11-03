В ночь на 3 ноября беспилотники атаковали Ярославский нефтеперерабатывающий завод, который является одним из пяти крупнейших в Российской Федерации. Это предприятие поставляет горючее, в частности для военной авиации и военной техники оккупантов. В результате удара на заводе вспыхнул пожар.

Об атаке сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев, а также информируют мониторинговые Telegram-каналы Exilenova+ и Astra.

Дроны атаковали Ярославский НПЗ: какие последствия

— В Ярославской области был атакован один из крупнейших НПЗ РФ, поставщик горючего для военной авиации и техники, — говорится в сообщении.

Объектом атаки стал нефтеперерабатывающий завод Славнефть-ЯНОС (ПАО Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез), известный как Ярославский НПЗ.

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Перед атакой в ​​регионе объявляли беспилотную опасность, после чего местные жители начали сообщать о серии громких взрывов и последующем пожаре на территории предприятия.

OSINT-эксперт Astra, изучив предоставленные читателями фотографии и видеоматериалы, подтвердил, что возгорание произошло именно на этом НПЗ, расположенном в Ярославле.

Ярославский НПЗ ввели в эксплуатацию в 1961 году. На сегодня он входит в нефтяную компанию Славнефть, которой совместно владеют и управляют Роснефть и Газпром нефть.

Завод перерабатывает около 15 млн тонн нефти в год (ориентировочно 300 тыс. баррелей в сутки).

Предприятие выпускает автомобильный бензин, дизельное горючее, мазут, авиационный керосин, смазки, парафины и другие нефтепродукты.

Продукция обеспечивает потребителей Центрального и Северо-Западного регионов РФ, в частности Московскую область. Среди ключевых потребителей продукции завода напрямую упоминаются аэропорты и объекты военно-промышленного комплекса РФ.

Атака на российские НПЗ беспилотниками

Это уже не первая атака на этот стратегический объект. 28 августа 2026 года Ярославский НПЗ уже подвергался ударам беспилотников, в результате чего была повреждена установка первичной переработки нефти АВТ-4.

Ранее в интервью Fox News президент Владимир Зеленский заявил, что Украина будет продолжать наносить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам до тех пор, пока РФ совершает атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру.

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