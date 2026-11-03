До вступительной кампании 2027 года еще несколько месяцев, но будущим абитуриентам уже нужно планировать подготовку к тестированию.

Прежде всего их интересует, останется ли математика обязательным предметом и придется ли сдавать четыре дисциплины. В образовательном комитете Верховной Рады этот вопрос уже рассмотрели.

Факты ICTV рассказывают, каким будет НМТ-2027 согласно предложенной модели, какие предметы планируют оставить обязательными и что еще нужно знать будущим абитуриентам.

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Каким будет НМТ в 2027 году

Образовательный комитет поддержал законопроект и рекомендовал Верховной Раде принять его за основу и в целом. В комитете определили, сколько предметов будет на НМТ-2027, а также основные этапы проведения тестирования.

Документ предусматривает сохранение действующей модели НМТ из четырех предметов в 2027 году. Однако это еще не окончательное решение парламента.

О рекомендации комитета сообщил его председатель Сергей Бабак. Законопроект № 15440 предусматривает сохранение модели тестирования 3+1, которая действовала во время предыдущих вступительных кампаний.

НМТ-2027: сколько предметов нужно будет сдавать

Согласно предложенной схеме, НМТ будет состоять из четырех предметов.

НМТ-2027, обязательные предметы:

украинский язык — обязательный предмет;

математика — обязательный предмет;

история Украины — обязательный предмет.

Еще один, четвертый предмет, абитуриент сможет выбрать самостоятельно. Таким образом, если Верховная Рада поддержит документ, в 2027 году математика останется обязательной для всех участников тестирования. Четвертую дисциплину абитуриенты будут выбирать сами. Такой формат повторяет модель НМТ-2026.

Сергей Бабак объяснил, что законопроект определяет только основные параметры тестирования. Другие организационные вопросы останутся в компетенции Министерства образования и науки.

В частности, МОН будет определять:

сколько дней продлится тестирование;

сколько времени отведут на выполнение заданий;

сколько будет дополнительных сессий;

при каких условиях участники смогут пересдать тест.

Точный график и порядок проведения НМТ-2027 определят отдельно. Поэтому сейчас говорить о конкретных датах тестирования или окончательных условиях дополнительных сессий пока рано.

Сергей Бабак обратил внимание на то, что часть народных депутатов выступает за рассмотрение законопроекта в двух чтениях. По его словам, во время доработки документа могут появиться поправки, в частности об отмене обязательной математики.

Председатель образовательного комитета считает, что такой подход затянет принятие решения. Если законопроект будут рассматривать в двух чтениях, окончательное голосование может состояться уже в следующем году.

Бабак подчеркнул, что будущим абитуриентам нужна определенность заранее. Часть учеников уже готовится к тестированию по привычной модели. Поэтому задержка с принятием решения создает для них дополнительную неопределенность.

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