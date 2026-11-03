Нападающий Тенерифе Хесус де Мигель умер в возрасте 30 лет после столкновения на поле, произошедшего в понедельник, 2 ноября, во время матча испанской Сегунды.

Об этом сообщил клуб Тенерифе в социальной сети Instagram.

Умер Хесус де Мигель

Испанский нападающий был доставлен в отделение интенсивной терапии после столкновения с вратарём ФК Андорра Хесусом Овоно в конце матча 12-го тура Сегунды.

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Во вторник, 3 ноября, клуб Тенерифе опубликовал заявление, в котором сообщил о смерти Хесуса де Мигеля.

– С глубокой болью в сердце, с комом в горле и до сих пор не веря в то, что это правда, ФК Тенерифе сообщает о трагической смерти Хесуса де Мигеля Аламеды, которая произошла в этот вторник, 3 ноября 2026 года, в 8:00 утра. Невозможно подобрать слов поддержки; никакие слова не утишат эту тяжелую боль. Мы рядом с его осиротевшей семьей, рядом с близкими и со всеми болельщиками Тенерифе, чьи сердца сегодня разрываются от этой трагедии, – говорится в заявлении.

Также отмечается, что семья футболиста благодарит всех за высказанные слова поддержки и просит уважать их личную жизнь в это время.

После инцидента матч остановили, чтобы медики смогли оказать помощь игроку, которого сразу же каретой скорой доставили в больницу.

В ночь на вторник Тенерифе сообщил, что состояние футболиста “стабильное, учитывая тяжесть диагноза”. Однако уже утром клуб обновил информацию, что “состояние Хесуса де Мигеля ухудшилось. Детали сообщим в течение ближайших часов”.

Вскоре после этого Тенерифе подтвердил смерть де Мигеля.

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За столкновение голкипер Андорры Овоно получил красную карточку из-за, как отмечалось, “опасного прыжка высокой ногой в соперника с применением чрезмерной силы во время игры”.

30-летний Де Мигель присоединился к Тенерифе летом 2025 года. В прошлом сезоне он помог клубу с Канарских островов выйти во второй дивизион Испании.

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