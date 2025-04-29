Упал за борт авианосца: США потеряли истребитель F-18 в Красном море стоимостью $60 млн

28 апреля в Красном море истребитель F/A-18 Super Hornet упал с американского авианосца USS Harry S. Truman и утонул. Это произошло во время резкого маневра корабля при попытке избежать атаки беспилотников и ракет, запущенных йеменскими хуситами.

Об этом пишет CNN со ссылкой на сообщение ВМС США.

США потеряли истребитель в Красном море

Как сообщили в ВМС США, инцидент произошел во время буксировки самолета к ангару, а именно, в момент, когда корабль резко повернул, чтобы избежать ракетного обстрела.

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В этот день йеменские повстанцы-хуситы заявили, что атаковали корабль беспилотниками и ракетами. Авианосец находится в Красном море как часть крупной операции США против этой группировки, которая поддерживает Иран.

По словам военных, самолет и буксирный тягач вместе сорвались за борт. Моряки, которые занимались перемещением истребителя F/A-18 Super Hornet, успели отойти в сторону. Один из них получил легкое ранение, все остальные не пострадали. Сейчас проводится расследование.

CNN пишет, что стоимость потерянного истребителя превышает $60 млн. Хотя авианосцы класса Нимиц, к которым относится и USS Harry S. Truman, очень большие, они способны быстро маневрировать. Их максимальная скорость — более 34 миль в час (почти 55 километров в час), а во время резких поворотов корабль может наклоняться на 10-15 градусов.

Бывший капитан ВМС США Карл Шустер объяснил, что для защиты от ракет корабли часто выполняют серию зигзагообразных маневров, резко меняя направление.

Отмечается, что уже не первый инцидент с авианосцем. В феврале он столкнулся с торговым судном у берегов Египта. А в декабре 2024 года другой истребитель с USS Harry S. Truman был случайно сбит крейсером USS Gettysburg. Тогда пилоты успели катапультироваться.

Источник : CNN

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