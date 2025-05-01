ЕС готовит план Б на случай отказа США поддерживать Украину — Каллас

Европейский Союз разрабатывает альтернативный сценарий сохранения санкционного давления на Россию в случае, если администрация президента США Дональда Трампа изменит политику войны и попытается нормализовать отношения с Москвой.

ЕС разрабатывает сценарий санкционного давления на РФ

Об этом заявила верховная представительница ЕС по внешней и политике безопасности Кая Каллас в интервью Financial Times 30 апреля.

– Это вопрос – захотят ли американцы уйти. Мы видим признаки того, что они размышляют, стоит ли им покинуть Украину и не пытаться договориться с россиянами, потому что это сложно, — заявила Каллас.

Слова Каллас подтверждаются и позицией Вашингтона.

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Как напоминает FT, представитель Госдепа США Темми Брюс ранее приводила заявление Госсекретаря США Марко Рубио: “Если не будет прогресса, мы отступим как посредники в этом процессе”.

На фоне таких сигналов из-за океана в Брюсселе опасаются, что некоторые государства-члены могут воспользоваться ситуацией, чтобы протолкнуть ослабление санкций против РФ.

Среди них, в частности, упоминается Венгрия, которая уже угрожала ветировать продление санкционного режима в июле.

Каллас отметила, что в случае такого развития событий в ЕС есть запасной план.

– Существует также план Б, но мы должны работать над планом А. Иначе сосредотачиваешься на плане Б – и тогда именно он происходит, – отметила Каллас.

Дипломатка признала, что в некоторых европейских столицах идут дискуссии о целесообразности поддержки Украины в случае, если США изменят курс. Она предостерегла, что такая надежда есть иллюзия.

– Очевидно, что такие дискуссии продолжаются в определенных странах-членах, и, возможно, есть надежды, что нам действительно больше не нужно поддерживать (Украину. — Ред.). Но это ложная надежда. Потому что если посмотреть на Россию, которая инвестирует более девяти процентов своего ВВП в военную сферу, то она захочет это снова использовать, – добавила она.

В то же время она отметила, что Евросоюз готов обеспечить Украине финансовую поддержку без участия США. Военная помощь заменить полностью будет сложнее, однако в Брюсселе не намерены уменьшать обязательства перед Киевом.

Напомним, верховная представительница Европейского Союза по внешней политике и безопасности Кая Каллас подтвердила неизменную позицию ЕС по Крыму.

Она подчеркнула, что остров остается украинской территорией.

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