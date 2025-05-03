В Венгрии 70% людей за вступление Украины в Евросоюз – Зеленский

По меньшей мере 70% граждан Венгрии поддерживают вступление Украины в Европейский Союз, несмотря на позицию премьер-министра Виктора Орбана, который и является инициатором соответствующего опроса.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Позиция венгров относительно вступления Украины в ЕС

По мнению Зеленского, в Венгрии продолжается внутриполитическая борьба.

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— Оппозиция у Орбана подготовила открытый опрос для всех венгров. 70% за вступление Украины в Евросоюз. То есть люди в Венгрии за нас. Вы знаете, что он подготовил опрос — там вроде бы люди против. Он (Орбан, – Ред.) контролировал этот опрос. А есть другой опрос, и там 70% за Украину, – сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что Виктору Орбану не стоит втягивать Украину в свои выборы, ведь венгры все равно за нас.

— Он (Орбан, – Ред.) это делает. Тем, что он нас блокирует в ЕС. В конце концов эта методика не будет выигрышной. Почему? Потому что, все равно, люди там за Украину. Как бы он их не накручивал. Какой-то процент он накрутит, но нельзя просто на ненависти постоянно побеждать, – сказал Владимир Зеленский.

По словам президента, Виктор Орбан делает очень опасные вещи, в частности, для Евросоюза. Об этом Украина подчеркивает своим партнерам.

— Орбан может быть против, но делать какие-то шаги, чтобы блокировать наше вступление, он не имеет права. Это выбор другого государства. Как и мы не имеем права вмешиваться в судьбу Венгрии, — сказал президент Украины.

Украина делает необходимые для евроинтеграции шаги и на середину лета имеет задачу подготовить к открытию техническую готовность трех кластеров, отметил Владимир Зеленский. Накануне вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции — министр юстиции Украины Ольга Стефанишина сказала президенту, что до 1 июля Украина технически будет готова.

— Считаем, что все будут нас поддерживать, кроме соответствующей страны. Стефанишина была на встречах в Венгрии — наша команда ездила. Результата пока нет, – рассказал Зеленский.

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