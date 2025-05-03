Зеленский должен смириться: Сийярто оправдал блокирование вступления Украины в ЕС

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто ответил на слова президента Украины Владимира Зеленского, который раскритиковал его страну за то, что она тормозит процесс вступления Украины в Европейский Союз.

Сийярто ответил на критику Зеленского

В своей публикации в Facebook Сийярто прокомментировал заявление Зеленского о том, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан втягивает Украину в избирательную кампанию и “делает опасные вещи”, блокируя путь Киева в Евросоюз.

Сийярто заявил, что украинский президент должен признать право венгров высказывать свое мнение относительно вступления Украины в ЕС. По его словам, именно Украина хочет стать частью ЕС, где Венгрия уже является членом.

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— Президент Украины должен смириться с мыслью, что каждый венгр имеет право сказать свое слово в деле ускоренного вступления Украины в ЕС! Потому что факт остается фактом: Украина хочет присоединиться к интеграции, членом которой мы являемся, а не наоборот… Поэтому и тон голоса в Киеве должен быть выбран соответствующий…, — написал он.

Напомним, Владимир Зеленский заявил, что около 70% венгров поддерживают вступление Украины в Европейский Союз. Это показал альтернативный опрос, который, по словам президента, подготовила оппозиция Орбана.

Зеленский подчеркнул, что Орбан пытается втянуть Украину во внутреннюю политику, но “люди все равно за Украину”.

Источник: Петер Сийярто

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