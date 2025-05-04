В Стамбуле на лидера оппозиционной партии Турции напал мужчина

В Турции совершено нападение на Озгюра Озеля — руководителя Республиканской народной партии. Правоохранители задержали злоумышленника. Озель не пострадал, его жизни ничего не угрожает.

Об этом информирует Euronews.

Нападение на Озгюра Озеля: что известно

Инцидент произошел во время церемонии прощания с представителем Партии народной свободы и демократии (DEM) Сирри Сюрейи Ондером в Культурном центре Ататюрка, что в Анкаре.

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Полицейские оперативно задержали нападавшего. Это 66-летний мужчина, который уже имеет криминальное прошлое. Он осужден за убийство двух своих детей. Злоумышленник пытался выстрелить Озелю в голову, но не попал.

Министр внутренних дел Турции Али Ерликая и представитель правящей Партии справедливости и развития Омер Челик выступили с резким осуждением покушения на оппозиционного лидера.

— Любое нападение или попытка насилия, направленные на нарушение мира в нашем обществе, получат наказание, которого заслуживают перед законом, — сообщил Али Ерликая в соцсети X.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган позвонил Озгюру Озелю и выразил пожелание скорейшего выздоровления, о чем сообщила его администрация.

SON DAKİKA | Özgür Özel, Atatürk Kültür Merkezi çıkışında saldırıya uğradı.pic.twitter.com/gOcaV4WjEu — Boşuna Tıklama (@bosunatiklama) May 4, 2025

С заявлением выступил и мэр Стамбула Экрем Имамоглу, представитель Республиканской народной партии, который находится под арестом. Он резко осудил нападение.

— Я требую немедленного установления личности нападавшего и всех его связей. Пока те, кто руководит страной, бессознательно говорят о “разрушении”, такие наглые негодяи и провокаторы будут иметь шанс, — сообщил Экрем Имамоглу.

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