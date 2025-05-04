У Стамбулі на лідера опозиційної партії Туреччини напав чоловік

У Туреччині здійснено напад на Озгюра Озеля – керівника Республіканської народної партії. Правоохоронці затримали зловмисника. Озель не постраждав, його життю нічого не загрожує.

Про це інформує Euronews.

Напад на Озгюра Озеля: що відомо

Інцидент стався під час церемонії прощання з представником Партії народної свободи та демократії (DEM) Сиррі Сюрейї Ондером у Культурному центрі Ататюрка, що в Анкарі.

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Поліцейські оперативно затримали нападника. Це 66-річний чоловік, який уже має кримінальне минуле. Він засуджений за вбивство двох своїх дітей. Зловмисник намагався вистрілити Озелю в голову, проте не влучив.

SON DAKİKA | Özgür Özel, Atatürk Kültür Merkezi çıkışında saldırıya uğradı.pic.twitter.com/gOcaV4WjEu — Boşuna Tıklama (@bosunatiklama) May 4, 2025

Міністр внутрішніх справ Туреччини Алі Єрлікая та представник правлячої Партії справедливості та розвитку Омер Челік виступили з різким засудженням замаху на опозиційного лідера.

– Будь-який напад чи спроба насильства, спрямовані на порушення миру в нашому суспільстві, отримають покарання, якого заслуговують перед законом, – повідомив Алі Єрлікая у соцмережі X.

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган зателефонував Озгюру Озелю і висловив побажання якнайшвидшого одужання, про що повідомила його адміністрація.

Із заявою виступив і мер Стамбула Екрем Імамоглу, представник Республіканської народної партії, який перебуває під арештом. Він різко засудив напад.

– Я вимагаю негайного встановлення особи нападника та всіх його зв’язків. Поки ті, хто керує країною, несвідомо говорять про “руйнування”, такі нахабні негідники та провокатори матимуть шанс, – повідомив Екрем Імамоглу.

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