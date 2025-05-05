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Вікторія Васьковська, редактор сайта

Насыщает пространство мифами о великой победе: ЦПД о новой пропагандистской кампании РФ

9 травня Москва, Путін
Фото: Getty Images

Россия продолжает распространять свою пропаганду в других странах, готовясь ко Дню победы.

Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации (ЦПД).

РФ проводит пропагандистскую кампанию к 9 мая

— Телеканал RT совместно с русским домом в Джакарте в рамках международного проекта Совместная победа устроил в столице Индонезии показ советского фильма Летят журавли с субтитрами на индонезийском языке. Пропагандистскую акцию посетил посол РФ в этой стране, — сообщили в Центре.

Информационно-пропагандистскую кампанию планируют провести в десяти странах, среди которых Индия, Китай, ЮАР, Танзания и другие.

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В крупных городах этих стран планируется установка так называемых информационных баннеров, на которых будут изображены местные ветераны, воевавшие вместе с советскими солдатами, с сообщениями благодарности за общую победу.

Как отметили в ЦПД, такие мероприятия являются частью стратегии России по распространению своих пропагандистских идей за рубежом. Кремль активно использует культ Дня победы, пытаясь заполнить мировую информационную сферу сообщениями и мифами о так называемой великой победе.

Центр также напомнил, что уже сообщалось о проведении РФ тематических акций к 9 мая, которые финансируется российским правительством.

— Важную роль в этом играют проекты правительственной организации россотрудничество — русские дома, которые на самом деле являются прикрытием для информационного вмешательства РФ и ее пропагандистских кампаний за рубежом, в частности в странах Глобального Юга, — добавили в ЦПД.

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Источник: Центр противодействия дезинформации

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