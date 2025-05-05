Насичує простір міфами про велику перемогу: ЦПД про нову пропагандистку кампанію РФ

Росія продовжує поширювати свою пропаганду в інших країнах, готуючись до Дня перемоги.

Про це повідомили в Центрі протидії дезінформації (ЦПД).

РФ проводить пропагандиську кампанію до 9 травня

– Телеканал RT спільно з русскім домом у Джакарті у рамках міжнародного проєкту Спільна перемога влаштував у столиці Індонезії показ радянського фільму Летять журавлі з субтитрами індонезійською мовою. Пропагандистську акцію відвідав посол РФв цій країні, – повідомили в Центрі.

Інформаційно-пропагандистську кампанію планують провести в десяти країнах, серед яких Індія, Китай, ПАР, Танзанія та інші.

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У великих містах цих країн планується встановлення так званих інформаційних банерів, на яких будуть зображені місцеві ветерани, що воювали разом із радянськими солдатами, з повідомленнями подяки за спільну перемогу.

Як зазначили в ЦПД, такі заходи є частиною стратегії Росії з поширення своїх пропагандистських ідей за кордоном. Кремль активно використовує культ Дня перемоги, намагаючись заповнити світову інформаційну сферу повідомленнями та міфами про так звану велику перемогу.

Центр також нагадав, що вже повідомлялося про проведення РФ тематичних акцій до 9 травня, які фінансується російським урядом.

– Важливу роль у цьому відіграють проєкти урядової організації росспівробітництво – русскіє дома, які насправді є прикриттям для інформаційного втручання РФ та її пропагандистських кампаній за кордоном, зокрема у країнах Глобального Півдня, – додали в ЦПД.

Джерело: Центр протидії дезінформації

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