Северная Корея отправила в Россию около 15 тыс. трудовых мигрантов — WSJ

В России наблюдается дефицит работников из-за низкой рождаемости и мобилизации мужчин на войну против Украины. Поэтому чтобы решить эту проблему, в РФ было отправлено около 15 тыс. трудовых мигрантов из Северной Кореи.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

КНДР передала России трудовых мигрантов

По данным российской статистики, в 2024 году в страну въехало около 15 тыс. северокорейцев — это в 12 раз больше, чем годом ранее. Считается, что многие из них якобы приехали по студенческим визам.

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Сейчас большинство корейских работников трудятся на Дальнем Востоке, но в России хотят, чтобы они работали в крупных городах и других регионах.

Работодатели довольны этими работниками, поскольку они соглашаются на низкую зарплату и готовы работать по 12 часов в сутки, не предъявляя претензий.

Министерство труда России прогнозирует, что к 2030 году страна может столкнуться с дефицитом в 2,4 млн работников (сейчас нехватка — около 1,5 млн).

Напомним, в 2019 году Совет безопасности ООН запретил использование северокорейских работников за рубежом.

Источник : The Wall Street Journal

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