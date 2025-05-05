Как Папа Римский выбирает имя: традиции и какие могут быть варианты

Уже в среду, 7 мая, римо-католические кардиналы соберутся на тайный конклав для избрания нового Папы Римского.

Одним из первых решений, что примет новоизбранный понтифик, станет выбор имени — символический жест, который со временем стал важной частью идентичности каждого Папы.

Хотя канонически это не обязательно, традиция выбирать имя Папе Римскому давно стала неотъемлемой частью вступления на папский престол. Выбранное имя — это тонкий сигнал всему миру относительно того, какой будет новая эпоха в истории Католической церкви.

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Традиция выбора имени новым Папой — что известно

История того, как Папа Римский выбирает имя, начинается еще с VI века. Тогда Иоанн II стал первым понтификом, который сознательно отказался от своего мирского имени Меркурий, считая его слишком языческим. Позже эту практику переняли и другие главы церкви, а с XI века смена имени стала нормой. С тех пор лишь несколько понтификов сохранили имена, полученные при крещении, в частности Марцелл II и Адриан VI в XVI веке.

Возникает вопрос: почему Папа не оставляет свое имя? Причина заключается в том, что выбор нового имени позволяет символически задать курс понтификата, почтить предшественника или святого, чьи идеи или миссия близки новоизбранному Папе.

Так, Франциск в 2013 году взял имя в честь святого Франциска Ассизского — покровителя бедных и защитника природы. А Бенедикт XVI — в честь святого Бенедикта и Папы Бенедикта XV, известного своей миротворческой позицией во время Первой мировой войны.

Какие имена не выбирают понтифики

Есть имя, которое, скорее всего, никогда не будет использовано — Петр. Это дань уважения апостолу Петру, которого считают первым Папой. Кроме того, существует пророчество, согласно которому Папа Петр II станет последним.

Также маловероятно имя Урбан — из-за ассоциаций с понтификатом Урбана VIII, при котором начался процесс над Галилеем. Избегают и имени Пий, которое связывают с неоднозначным поведением Пия XII в годы Второй мировой войны.

Какое имя может выбрать новый Папа

Процесс того, как выбирают имя Папы Римского, всегда глубоко символичен. Если новоизбранный понтифик стремится продолжить реформаторский курс, он может остановиться на имени Лев — в честь Льва XIII, известного своей социальной доктриной. Также он может сделать выбор в пользу имени Иннокентий, почтив Иннокентия XIII, который выступал против коррупции в церкви.

В случае избрания Папы из стран Африки или Латинской Америки не исключено, что он отдаст предпочтение редким именам вроде Геласий, Мильтиад или Виктор — именно такими были имена африканских Пап раннего христианства. Поэтому при анализе того, как Папа выбирает имя, учитывают не только личную духовную ориентацию, но и географические и культурные корни будущего понтифика.

Имя Франциск, которое выбрал нынешний Папа в 2013 году, стало первым новым за более чем тысячу лет — после Папы Ланда, который правил в Х веке. Такой выбор имел историческое и символическое значение.

Самое популярное папское имя — Иоанн, которое выбирали 21 раз. Среди других распространенных — Григорий (16 раз), Бенедикт (15 раз), Лев и Иннокентий (по 13 раз).

Как мир узнает о выбранном имени

Когда из дымохода Сикстинской капеллы поднимается белый дым, а колокола собора Святого Петра извещают об избрании нового понтифика, католический мир замирает в ожидании главной фразы: Habemus Papam — У нас есть Папа.

Это объявляет старший кардинал-диакон с центрального балкона базилики. Он называет крестные имена новоизбранного Папы (переведенные на латынь), фамилию — без изменений, а в конце провозглашает новое папское имя в латинской форме.

Так было и с Хорхе Марио Бергольо, которого объявили на латыни как Giorgio Marium Bergoglio Franciscum.

Источник : CNN

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