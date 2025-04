В Ватикане уничтожат перстень Папы Франциска: что символизирует древняя традиция

После смерти Папы Франциска в Ватикане готовятся к одному из самых символических и древних ритуалов — уничтожению перстня Рыбака, который традиционно знаменует конец понтификата.

Это украшение — один из самых известных атрибутов папской власти. Перстень берет свое название от апостола Петра, которого считают первым Папой Римским.

В течение 12-летнего понтификата Франциск носил этот перстень во время торжественных событий. Его целовали тысячи верующих, а одна из видеозаписей, где понтифик избегает этого жеста, даже вызвала обсуждение гигиены и символизма.

После смерти Папы, по церковному обычаю, перстень должен быть уничтожен или по крайней мере поврежден. Это делается с практической целью — в средневековье именно перстень Рыбака и печать буллы служили официальными инструментами для удостоверения папских документов. Чтобы предотвратить подделку после смерти понтифика, оба предмета разбивали молотком.

Символический ритуал возглавляет камерленго Святой Римской Церкви — кардинал, который отвечает за переходный период после смерти понтифика. Сейчас эту должность занимает ирландский кардинал Кевин Джозеф Фаррелл, которого назначил сам Франциск в 2023 году. Именно он должен повредить перстень в присутствии Коллегии кардиналов до начала конклава, где изберут следующего Папу.

Интересно, что после добровольной отставки Бенедикта XVI в 2013 году традиция изменилась: вместо уничтожения на перстне просто вырезали крест, и именно такой сценарий, вероятно, ждет и перстень Франциска.

К слову, он был изготовлен не из чистого золота и не изготавливался специально для понтифика. Папа Римский Франциск выбрал уже имеющийся перстень, который ранее принадлежал архиепископу Паскуале Макки — личному секретарю Папы Павла VI. Этот перстень был изготовлен из серебра с позолотой, а не из чистого золота, как большинство предыдущих.

