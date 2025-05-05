Як Папа Римський обирає ім’я: традиції та які можуть бути варіанти

Вже у середу, 7 травня, римо-католицькі кардинали зберуться на таємний конклав для обрання нового Папи Римського.

Одним із перших рішень, яке прийме новообраний понтифік, стане вибір імені – символічний жест, який із часом став важливою частиною ідентичності кожного Папи.

Хоча канонічно це не обов’язково, традиція обирати ім’я Папі Римському давно стала невіддільною частиною вступу на папський престол. Вибране ім’я – це тонкий сигнал до всього світу щодо того, якою буде нова епоха в історії Католицької церкви.

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Традиція вибору імені новим Папою – що відомо

Історія того, як Папа Римський обирає ім’я, починається ще з VI століття. Тоді Іоанн II став першим понтифіком, який свідомо відмовився від свого мирського імені Меркурій, вважаючи його надто язичницьким. Пізніше цю практику перейняли й інші глави церкви, а з XI століття зміна імені стала нормою. Відтоді лише кілька понтифіків зберегли імена, отримані під час хрещення, зокрема, Марцелл II і Адріан VI у XVI столітті.

Виникає питання: чому Папа не залишає своє ім’я? Причина полягає в тому, що вибір нового імені дає змогу символічно задати курс понтифікату, вшанувати попередника чи святого, чиї ідеї або місія близькі новообраному Папі. Так, Франциск у 2013 році взяв ім’я на честь святого Франциска Асизького – покровителя бідних і захисника природи. А Бенедикт XVI – на честь святого Бенедикта і Папи Бенедикта XV, відомого своєю миротворчою позицією під час Першої світової війни.

Які імена не обирають понтифіки

Є ім’я, яке, найімовірніше, ніколи не буде використано – Петро. Це данина поваги апостолу Петру, якого вважають першим Папою. Крім того, існує пророцтво, згідно з яким Папа Петро II стане останнім.

Також малоймовірне ім’я Урбан – через асоціації з понтифікатом Урбана VIII, за якого почався процес над Галілеєм. Уникають і імені Пій, яке пов’язують із неоднозначною поведінкою Пія XII у роки Другої світової війни.

Яке імʼя може обрати новий Папа

Процес того, як обирають ім’я Папи Римського, завжди глибоко символічний. Якщо новообраний понтифік прагне продовжити реформаторський курс, він може зупинитися на імені Лев – на честь Лева XIII, відомого своєю соціальною доктриною. Також він може зробити вибір на користь імені Інокентій, вшанувавши Інокентія XIII, який виступав проти корупції в церкві.

У разі обрання Папи з країн Африки чи Латинської Америки не виключено, що він віддасть перевагу рідкісним іменам на кшталт Геласій, Мільтіад або Віктор – саме такими були імена африканських Пап раннього християнства. Тому при аналізі того, як Папа обирає ім’я, враховують не лише особисту духовну орієнтацію, а й географічне та культурне коріння майбутнього понтифіка.

Ім’я Франциск, яке обрав нинішній Папа у 2013 році, стало першим новим за понад тисячу років – після Папи Ланда, який правив у Х столітті. Такий вибір мав історичне та символічне значення.

Найпопулярніше папське ім’я – Іоанн, яке обирали 21 раз. Серед інших поширених – Григорій (16 разів), Бенедикт (15 разів), Лев та Інокентій (по 13 разів).

Як світ дізнається про вибране ім’я

Коли з димоходу Сікстинської капели здіймається білий дим, а дзвони собору Святого Петра сповіщають про обрання нового понтифіка, католицький світ завмирає в очікуванні головної фрази: Habemus Papam – Маємо Папу.

Це оголошує старший кардинал-диякон із центрального балкона базиліки. Він називає хресні імена новообраного Папи (перекладені латиною), прізвище – без змін, а наприкінці проголошує нове папське ім’я в латинській формі.

Так було і з Хорхе Маріо Бергольо, якого оголосили латиною як Giorgio Marium Bergoglio Franciscum.

Джерело : CNN

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