Никогда не говори никогда — Трамп ответил Карни на отказ продавать Канаду

Премьер-министр Канады Марк Карни на встрече с президентом США Дональдом Трампом четко дал понять, что его страна не продается. В ответ Трамп порекомендовал канадскому лидеру не зарекаться.

Об этом информирует Sky News.

Канада не продается — Карни

Во время совместной пресс-конференции в Вашингтоне журналисты поинтересовались у Карни, как он относится к заявлениям Трампа о возможном присоединении Канады к США в качестве 51-го штата.

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Канадский премьер дал однозначный ответ, подчеркнув, что “некоторые места никогда не продаются”.

— Она (Канада — ред.) не продается и никогда не будет продаваться. Но возможность кроется в партнерстве и в том, что мы можем построить вместе, — подчеркнул Карни.

Президент США, в свою очередь, признал, что Канада все активнее участвует в военных процессах. Он добавил многозначительный комментарий:

— Но никогда не говори “никогда”, — резюмировал Трамп.

Напомним, 3 декабря 2024 года телеканал Fox News сообщил о том, что Трамп предложил Канаде стать 51 штатом Америки.

Эта инициатива вызвала возмущение в Оттаве, где ее охарактеризовали как шутку, которая не имеет ничего общего с юмором.

В январе 2025 года тогдашний глава канадского правительства Джастин Трюдо резко отверг любую возможность объединения с США.

Он заявил, что подобные заявления Трампа являются ничем иным, как попыткой отвлечь внимание от последствий введения торговых пошлин.

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