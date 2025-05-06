Российский хор выступил в Генассамблее ООН с советскими песнями

Российский Хор Турецкого и группа Soprano выступили в Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке в честь Дня победы.

Они исполнили советские песни, среди которых — Катюша, Темная ночь, Синий платочек, Журавли, Смуглянка и другие.

Россияне выступили в Генассамблее ООН

Об этом стало известно из соцсетей Хора Турецкого. По словам основателя коллектива Михаила Турецкого, “на песнях Бухенвальдский набат и День Победы сотни людей встали и начали подпевать хору”.

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Как пишет издание Insider, перед концертом представитель России в ООН Василий Небензя заявил, что “Советский Союз внес решающий вклад в победу над гитлеровской Германией” и напомнил, что именно она стала основой для создания ООН.

Также, по словам Небензя, Москва “не унижает вклад союзников” и “помнит каждого”.

Отметим, что Михаил Турецкий поддерживает российское вторжение в Украину, называя войну “битвой англосаксов со славянами”.

А участники Хора Турецкого неоднократно выступали перед российскими военными и на оккупированных территориях нашего государства. Несмотря на это, коллектив продолжает ездить с концертами за рубежом, продвигая пропагандистские нарративы.

В 2021 году пятеро участников Хора Турецкого — Алексей Александров, Павел Бердников, Олег Бляхорчук, Константин Кабанов и Михаил Кузнецов — попали в перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности Украины.

Все они сознательно нарушили государственную границу Украины, отрицают российскую агрессию, участвовали в пропагандистских мероприятиях в оккупированном Россией Крыму.

Фото: Хор Турецкого