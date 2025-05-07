Армия Индии: численность, техника и вооружение

Опубликован ежегодный рейтинг армий мира Global Fire Power — 2025.

Какое место в рейтинге армий мира занимает Индия и какое имеет вооружение — читайте подробнее на Фактах ICTV.

Армия Индии: на каком месте оказалась страна

Global Firepower ежегодно публикует рейтинг сильнейших армий мира. Для его создания используют индекс, который учитывает численность армии, количество военной техники, транспортную инфраструктуру, доступ к энергоресурсам, а также финансирование армии. Отметим, что наличие или отсутствие ядерного оружия не учитывается.

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Согласно рейтингу, в 2025 году армия Индии оказалась на четвертом месте. Она заняла высокую позицию, в частности, благодаря большой численности Вооруженных сил. Объем расходов на оборону составляет $75 миллиардов.

К слову, Украина в этом году занимает 20 место среди самых мощных армий мира.

Вооруженные силы Индии: что известно о численности

В 2025 году Вооруженные силы Индии остаются одной из самых мощных армий мира. Индекс мощности — 0,1184.

Это результат масштабных инвестиций в модернизацию, увеличение оборонного бюджета и стратегического партнерства с ведущими странами в сфере оборонной промышленности.

Общая численность военнослужащих в 2025 году составляет примерно 1 475 750. Это делает Индию второй по величине армией в мире после Китая.

Вооруженные силы Индии состоят из трех основных компонентов: Сухопутные войска, Военно-воздушные силы и Военно-морские силы.

Сухопутные войска имеют на вооружении около 4 614 танков, включая T-90S Bhishma, Arjun Mk1A и T-72 Ajey. Количество бронетехники, включая бронетранспортеры и боевые машины пехоты, составляет около 151 248 единиц. Артиллерийский парк насчитывает примерно 9 719 единиц, среди которых 155-мм гаубицы Dhanush, M777 и реактивные системы залпового огня Pinaka.

Военно-воздушные силы используют истребители Rafale, Су-30МКИ, Mirage 2000 и легкие истребители HAL Teja. Также на вооружении есть беспилотники MQ-9B Predator и транспортные самолеты C-130.

Военно-морские силы имеют в своем составе авианосец INS Vikramaditya, подводные лодки класса Arihant с баллистическими ракетами K-15, а также многоцелевые фрегаты и эсминец.

В 2025 году Индия активно модернизирует флот, в частности внедряя новые технологии и корабли.

Армия Индии: техника и вооружение

Армия Индии модернизированная. Страна разрабатывает свою противоракетную оборону и ядерную триаду, включающая стратегическую авиацию, межконтинентальные баллистические ракеты и атомные подводные ракетоносители.

Также она активно внедряет новейшие технологии. Так, на выставке Aero India 2025 была представлена система вооружения Ten AI Weapon System (TAIWS), которая использует искусственный интеллект для повышения эффективности боевых действий.

Кроме того, Индия продолжает развивать стратегическое партнерство с США, в частности в сфере оборонной промышленности и совместных военных учений, таких как Tiger Triumph 2025.

Фото: Aero India Show

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