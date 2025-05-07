Германия выделила Украине новый пакет военной помощи

Германия передала Украине новый пакет военной помощи. Туда вошли боеприпасы и ракеты, гаубицы, стрелковое оружие, средства разминирования и другое.

Перечень переданной техники и вооружения обновили в день создания нового немецкого правительства под руководством канцлера Германии Фридриха Мерца.

Пакет помощи Украине от Германии

В перечень военной помощи Украине от Германии вошли 66 транспортных средств с защитой от минной засады (MRAP), четыре транспортных средства кинетической защиты, три колесные гаубицы Zuzana-2.

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В то же время Германия передала ракеты для комплексов ПВО IRIS-T SLM, боеприпасы для основных боевых танков LEOPARD-2, почти 40 тыс. снарядов для САУ GEPARD, 27 тыс. артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм, а также 1 тыс. артбоеприпасов 122-мм калибра.

Кроме этого, Украине предоставили 70 разведывательных БпЛА VECTOR с запасными частями, 150 дронов HF-1 и еще 20 наземных беспилотных аппаратов.

Германия выделила Украине еще шесть машин Bergepanzer-2 с запасными частями, четыре машины разминирования WISENT-1 с запасными частями, два плуга для разминирования и 41 наземную радиолокационную станцию наблюдения.

Украине передали десятки лазерных дальномеров, инфракрасных биноклей, водолазных скутеров и транспортные средства пограничной службы.

В пакет военной помощи вошли противотанковые пушки RGW 90, штурмовые винтовки G3 и MK 556, а также украинским воинам предоставили жгуты, спальные мешки и другое.

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