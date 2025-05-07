Макрон: Франция и ФРГ будут работать над достижением 30-дневного прекращения огня

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция и Германия продолжат работать над достижением 30-дневного прекращения огня.

Также он выразил сомнение, что российский диктатор Владимир Путин будет придерживаться объявленного им же так называемого трехдневного перемирия с 8 мая.

Об этом он сказал во время пресс-конференции с новым канцлером Германии Фридрихом Мерцом в Париже.

Сейчас смотрят

О работе Франции и Германии

Эммануэль Макрон подчеркнул, что Париж и Берлин находятся в тесном контакте по поддержке Украины и продолжат работать над достижением 30-дневного прекращения огня.

Со своей стороны Мерц выразил надежду, что вскоре удастся договориться о постоянном прекращении огня в Украине. В то же время канцлер воздержался от взятия на себя каких-либо обязательств по безопасности Украины.

Макрон о “трехдневном перемирии” Путина

Комментируя объявленное Путиным “перемирие”, которое приходится на 9 мая, когда в Москве запланирован парад, французский лидер задался вопросом, насколько серьезно наместник Кремля настроен на длительный мир.

— Кроме обещанных трех дней, которого, несомненно, не будут придерживаться, как и предыдущего, настроен ли российский президент наконец серьезно? Решит ли он (Путин, — Ред.) наконец сдержать свое слово, особенно обещания, которые он дал во время переговоров с администрацией США? — риторически спросил Макрон.

По словам президента Франции, ответ на этот вопрос является “важным для нас”.

“Трехдневное перемирие” Путина

В конце апреля Путин объявил новое так называемое перемирие в войне против Украины, которое продлится с 00:00 8 мая до 00:00 11 мая. Даты пришлись на празднование в России 80-летия Дня победы — 9 мая в Москве запланирован парад.

Украина же 8 мая отмечает с другими странами мира День памяти и победы, чествуя погибших во Второй мировой войне 1939-1945 годов, а 9 мая будут праздновать День Европы.

Глава правительства Италии Джорджа Мелони заявила, что объявленные Путиным три дня «перемирия» в войне России против Украины являются недостаточным шагом. Вместо этого нужен справедливый и длительный мир.

В ООН заявили, что хотят видеть именно окончание войны России против Украины на основе международного права и устава Организации.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.