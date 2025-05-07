Німеччина виділила Україні новий пакет військової допомоги
Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги. Туди увійшли боєприпаси та ракети, гаубиці, стрілецька зброя, засоби розмінування та інше.
Перелік переданої техніки та озброєння оновили в день створення нового німецького уряду під керівництвом канцлера Німеччини Фрідріха Мерца.
Пакет допомоги Україні від Німеччини
До переліку військової допомоги Україні від Німеччини увійшли 66 транспортних засобів із захистом від мінної засідки (MRAP), чотири транспортні засоби кінетичного захисту, три колісні гаубиці Zuzana-2.
Водночас Німеччина передала ракети для комплексів ППО IRIS-T SLM, боєприпаси для основних бойових танків LEOPARD-2, майже 40 тис. снарядів для САУ GEPARD, 27 тис. артилерійських боєприпасів калібру 155 мм, а також 1 тис. артбоєприпасів 122-мм калібру.
Крім цього, Україні надали 70 розвідувальних БпЛА VECTOR із запасними частинами, 150 дронів HF-1 та ще 20 наземних безпілотних апаратів.
Німеччина виділила Україні ще шість машин Bergepanzer-2 із запасними частинами, чотири машини розмінування WISENT-1 із запасними частинами, два плуги для розмінування та 41 наземну радіолокаційну станцію спостереження.
Україні передали десятки лазерних далекомірів, інфрачервоних біноклів, водолазних скутерів і транспортні засоби прикордонної служби.
До пакету військової допомоги увійшли протитанкові гармати RGW 90, штурмові гвинтівки G3 і MK 556, а також українським воїнам надали джгути, спальні мішки та інше.