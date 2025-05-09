Франция готова за считанные дни перебросить войска в Польшу в случае агрессии России
Франция способна разместить свои войска в Польше всего за несколько дней, в случае вооруженной агрессии России.
Об этом 9 мая президент Франции Эммануэль Макрон сказал на совместной пресс-конференции с премьер-министром Польши Дональдом Туском после подписания нового договора о дружбе между странами, пишет Укринформ.
Франция готова защищать Польшу в случае агрессии России
— Решения, которые Франция может принимать в соответствии со своей Конституцией, организация наших вооруженных сил, постоянные инвестиции, которые мы осуществляем, а также качество личного состава и командования — все это позволяет мне без всякого сомнения сказать, что да, такое развертывание возможно в случае агрессии, — сказал Макрон.
Президент напомнил, что французские войска оказались в Румынии уже через пять дней после начала полномасштабной войны России против Украины в феврале 2022 года. Это, по его словам, доказательство возможностей армии Франции.
Макрон добавил, что ни одна другая европейская страна не действовала тогда так быстро.
— Итак, мы имеем эту способность, и она, безусловно, будет задействована, если агрессия действительно произойдет, — сказал он.
Комментируя поддержку Польши и возможную защиту ядерным зонтиком со стороны Франции, Макрон отметил, что подписанное соглашение предусматривает солидарность, охватывающую все компоненты, включая ядерную сферу.
— В этой сфере у нас есть доктрина. И еще с 1960-х годов, начиная с высказываний генерала де Голля, европейское измерение этого сдерживания было четко определено. И все мои предшественники постоянно его подтверждали, — сказал Эммануэль Макрон.
Он также отметил, что при определении жизненно важных национальных интересов Франция принимает во внимание интересы своих главных партнеров.