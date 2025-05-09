Франція готова за лічені дні перекинути війська до Польщі в разі агресії Росії

Франція здатна розмістити свої війська в Польщі всього за кілька днів, у разі збройної агресії Росії.

Про це 9 травня президент Франції Еммануель Макрон сказав на спільній пресконференції з прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском після підписання нового договору про дружбу між країнами, пише Укрінформ.

Франція готова захищати Польщу в разі агресії Росії

– Рішення, які Франція може ухвалювати відповідно до своєї Конституції, організація наших збройних сил, постійні інвестиції, які ми здійснюємо, а також якість особового складу та командування – все це дає мені змогу без жодного сумніву сказати, що так, таке розгортання можливе в разі агресії, – сказав Макрон.

Президент нагадав, що французькі війська опинилися в Румунії вже через п’ять днів після початку повномасштабної війни Росії проти України в лютому 2022 року. Це, за його словами, доказ можливостей армії Франції.

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Макрон додав, що жодна інша європейська країна не діяла тоді так швидко.

– Отже, ми маємо цю здатність, і вона, безумовно, буде задіяна, якщо агресія справді відбудеться, – сказав він.

Коментуючи підтримку Польщі та можливий захист ядерною парасолькою з боку Франції, Макрон наголосив, що підписана угода передбачає солідарність, яка охоплює всі компоненти, включно з ядерною сферою.

– У цій сфері у нас є доктрина. І ще з 1960-х років, починаючи з висловлювань генерала де Голля, європейський вимір цього стримування був чітко визначений. І всі мої попередники постійно його підтверджували, – сказав Еммануель Макрон.

Він також зазначив, що під час визначення життєво важливих національних інтересів Франція бере до уваги інтереси своїх головних партнерів.

Джерело : Укрінформ

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