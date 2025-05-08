Кандидат в президенты Румынии Симион хочет от Украины компенсации за переданный Patriot

Пророссийский кандидат в президенты Румынии Джордже Симион заявил, что не будет поддерживать предоставление большего количества военной помощи Украине. Но он будет придерживаться решений, принятых президентом США Дональдом Трампом.

Кандидат в президенты Румынии о помощи Украине

Джордже Симион отметил, что будет придерживаться доктрины Дональда Трампа относительно Украины и оборонной политики.

В то же время кандидат в президенты Румынии утверждает, что в случае победы будет требовать компенсации от Украины за предоставленную ранее военную помощь, в частности за переданную систему ПВО Patriot.

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— Румыния не даст ни одного цента другой стране, а сосредоточится на своем собственном населении, — подчеркнул Симион.

Кроме того, Симион ответил, будет ли Румыния голосовать в Европейском Совете за новый пакет поддержки для Украины, если он станет президентом.

— Наша позиция относительно агрессивной войны России против Украины, которая длится уже три года и не заканчивается — это нейтралитет. Нет эскалации, нет вооружению. И полное согласование с политикой администрации Трампа — нашего стратегического партнера, — утверждает кандидат в президенты Румынии.

Источник: Politico, Digi24

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