США не будут вмешиваться в конфликт между Индией и Пакистаном — Вэнс

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Соединенные Штаты не будут вмешиваться в индийско-пакистанский конфликт, поскольку не могут заставить ни одну из ядерных держав сложить оружие.

Об этом пишет издание The Guardian.

Не дело США

По словам вице-президента США Джей Ди Вэнса, конфликт между Пакистаном и Индией не является делом Соединенных Штатов.

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— Что мы можем сделать, так это попытаться поощрить этих людей к деэскалации, но мы не собираемся вмешиваться в саму войну, которая, по сути, не является нашим делом и не имеет ничего общего со способностью Америки контролировать ее, — сказал Вэнс.

Поскольку США не могут заставить ни Индию, ни Пакистан сложить оружие, то США будут продолжать вести это дело по дипломатическим каналам.

Джей Ди Вэнс также надеется, что конфликт между Индией и Пакистаном не перерастет в более широкую региональную войну или ядерный конфликт.

— Сейчас мы не думаем, что это произойдет, — сказал вице-президент США.

Конфликт между Индией и Пакистаном

В четверг вечером Индия заявила, что предотвратила ракетные удары и удары беспилотников со стороны Пакистана. В то же время индийские ракетные удары по Пакистану рано утром в среду, 7 мая, привели к гибели 31 человека. Индия утверждала, что ее целью была террористическая инфраструктура. А Пакистан отрицал, что какие-либо террористические группировки действовали на территориях, по которым Индия ударила.

— Мы надеемся, что Пакистан будет сотрудничать с Индией, чтобы убедиться, что террористы, которые иногда действуют на их территории, будут найдены и наказаны, — отметил Джей Ди Вэнс.

По данным Федерации американских ученых (FAS), общее количество ядерных боеголовок в мире остается чрезвычайно большим. В начале 2025 года девять государств владели примерно 12 331 боеголовкой. Сколько ядерного оружия у Пакистана, читайте на Фактах ICTV.

Источник : The Guardian

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