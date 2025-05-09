Иран планирует передать РФ пусковые установки для баллистических ракет Fath-360 — Reuters

Иран готовится передать России пусковые установки для баллистических ракет малой дальности Fath-360, которые, по словам официальных лиц, уже были доставлены Москве в прошлом году без пусковых платформ.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

Иран может передать РФ пусковые установки для ракет

Если поставки действительно состоятся, это станет важной поддержкой России в ее затяжной войне против Украины и подтвердит углубление сотрудничества в сфере безопасности между Москвой и Тегераном.

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Ракеты Fath-360 имеют дальность до 120 км, что позволяет российским войскам обстреливать передовые позиции ВСУ, военные объекты и населенные пункты вблизи границы с Россией. По мнению аналитиков, это может значительно усилить давление на украинскую оборону.

В сентябре прошлого года США заявили, что Иран доставил ракеты в Россию на девяти кораблях под российским флагом, которые были впоследствии подвергнуты санкциям. По словам трех источников агентства Reuters, пусковые установки тогда не были включены в груз.

По данным источников, передача установок ожидается в ближайшее время. Они не предоставили дополнительных деталей относительно причин, почему пусковые установки не были доставлены ранее вместе с ракетами.

Иран предоставил РФ более 400 баллистических ракет — генерал Каволи

Россия и Иран ранее отрицали поставки иранских ракет или другого вооружения для поддержки полномасштабного вторжения в Украину, которое Москва начала в феврале 2022 года. В то же время официальные лица США, Украины и ЕС заявляли, что Иран поставлял России тысячи дронов и артиллерийских снарядов.

В прошлом месяце генерал армии США Кристофер Каволи сообщил американским законодателям, что Иран передал России более 400 баллистических ракет малой дальности, очевидно имея в виду именно Fath-360.

Публичных подтверждений о поставках России других типов баллистических ракет малой дальности или применения Fath-360 российскими войсками сейчас нет.

Осложнения для мирных переговоров

Возможное развертывание ракет Fath-360 Россией может осложнить усилия президента США Дональда Трампа по достижению прекращения огня между Киевом и Москвой, а также помешать параллельным переговорам с Ираном по ограничению его ядерной программы.

По словам чиновника, среди причин задержки с передачей пусковых установок — непрямые переговоры между США и Ираном по ядерному вопросу, которые ведет Оман. Эти переговоры сталкиваются с трудностями, хотя Иран заявил в пятницу, что согласился провести четвертый раунд переговоров.

Эксперт Королевского института объединенных служб (RUSI) Джек Уотлинг отметил, что иранские чиновники не связывают поставки оружия России с ядерными переговорами с США.

Аналитики предполагают, что одной из причин задержки могла стать потребность в модификации европейских коммерческих грузовиков, которые Иран использует для запуска Fath-360. Россия, вероятно, нуждается в аналогичной адаптации из-за потери большого количества военной техники в Украине.

Что известно о ракетах Fath-360

По словам экспертов, передача пусковых установок позволит России усилить давление на Украину.

— Это позволяет наносить удары гораздо быстрее по целям с высокой приоритетностью, — отметил Фабиан Гинц из Международного института стратегических исследований. — Fath-360 не требуют значительной подготовки к запуску, а их время полета очень короткое.

Использование Fath-360 может позволить России сохранить свои более кочественные ракеты, такие как Искандер, для ударов на большие расстояния, в частности по энергетической инфраструктуре, что создает дополнительную нагрузку на систему ПВО Украины.

— Эти ракеты предназначены для использования даже плохо подготовленным персоналом, — пояснил Ральф Савелсберг, доцент Нидерландской академии обороны. — Почему Россия покупает менее эффективные иранские ракеты? Вероятно, потому, что она не способна произвести достаточное количество собственных.

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