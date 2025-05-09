Іран планує передати РФ пускові установки для балістичних ракет Fath-360 – Reuters

Іран готується передати Росії пускові установки для балістичних ракет малої дальності Fath-360, які, за словами офіційних осіб, вже були доставлені Москві минулого року без пускових платформ.

Про це пише Reuters з посиланням на джерела.

Іран може передати РФ пускові установки для балістичних ракет

Якщо постачання дійсно відбудеться, це стане важливою підтримкою Росії у її затяжній війні проти України та підтвердить поглиблення безпекового співробітництва між Москвою і Тегераном.

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Ракети Fath-360 мають дальність до 120 км, що дає змогу російським військам обстрілювати передові позиції ЗСУ, військові об’єкти та населені пункти поблизу кордону з Росією. На думку аналітиків, це може значно посилити тиск на українську оборону.

У вересні минулого року США заявили, що Іран доставив ракети до Росії на дев’яти кораблях під російським прапором, які були згодом піддані санкціям. За словами трьох джерел агентства Reuters, пускові установки тоді не були включені у вантаж.

За даними джерел, передача установок очікується найближчим часом. Вони не надали додаткових деталей щодо причин, чому пускові установки не були доставлені раніше разом із ракетами.

Іран надав Росії понад 400 балістичних ракет – генерал Каволі

Росія та Іран раніше заперечували постачання іранських ракет або іншого озброєння для підтримки повномасштабного вторгнення в Україну, яке Москва розпочала у лютому 2022 року. Водночас офіційні особи США, України та ЄС заявляли, що Іран постачав Росії тисячі дронів і артилерійських снарядів.

Минулого місяця генерал армії США Крістофер Каволі повідомив американським законодавцям, що Іран передав Росії понад 400 балістичних ракет малої дальності, вочевидь маючи на увазі саме Fath-360.

Публічних підтверджень щодо постачання Росії інших типів балістичних ракет малої дальності або застосування Fath-360 російськими військами зараз немає.

Ускладнення для мирних переговорів

Можливе розгортання ракет Fath-360 Росією може ускладнити зусилля президента США Дональда Трампа з досягнення припинення вогню між Києвом і Москвою, а також завадити паралельним переговорам з Іраном щодо обмеження його ядерної програми.

За словами чиновника, серед причин затримки з передачею пускових установок – непрямі переговори між США та Іраном з ядерного питання, які веде Оман. Ці переговори стикаються з труднощами, хоча Іран заявив у п’ятницю, що погодився провести четвертий раунд переговорів.

Експерт Королівського інституту об’єднаних служб (RUSI) Джек Вотлінг зазначив, що іранські чиновники не пов’язують постачання зброї Росії з ядерними переговорами зі США.

Аналітики припускають, що однією з причин затримки могла стати потреба в модифікації європейських комерційних вантажівок, які Іран використовує для запуску Fath-360. Росія, ймовірно, потребує аналогічної адаптації через втрату великої кількості військової техніки в Україні.

Що відомо про ракети Fath-360

За словами експертів, передача пускових установок дозволить Росії посилити тиск на Україну.

– Це дозволяє завдавати ударів набагато швидше по цілях з високою пріоритетністю, – зазначив Фабіан Гінц з Міжнародного інституту стратегічних досліджень. – Fath-360 не потребують значної підготовки до запуску, а їх час польоту вкрай короткий.

Використання Fath-360 може дозволити Росії зберегти свої більш досконалі ракети, як-от Іскандер, для ударів на більші відстані, зокрема по енергетичній інфраструктурі, що створює додаткове навантаження на систему ППО України.

– Ці ракети призначені для використання навіть погано підготовленим персоналом, – пояснив Ральф Савелсберг, доцент Нідерландської академії оборони. – Чому Росія купує менш ефективні іранські ракети? Ймовірно, тому, що вона не здатна виробити достатню кількість власних.

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