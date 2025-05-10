Согласие или санкции: будет ли перемирие с 12 мая и что ждет Путина в случае отказа

Во время встречи в Киеве лидеры Франции, Германии, Великобритании, Польши и Украины призвали Россию согласиться на 30-дневное полное и безусловное прекращение огня, чтобы дать шанс мирным переговорам.

— Мы договорились, что с понедельника, 12 мая, должно начаться полное и безусловное прекращение огня минимум на 30 дней. Мы вместе требуем этого от России. И знаем, что нас поддерживают в этом США, — сказал президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, безусловное прекращение огня означает то, что не должно быть никаких условий. Попытка выдвигать любые условия является свидетельством намерения затянуть войну и сорвать дипломатию, считает глава государства. Он отметил, что прекращение огня должно быть всеобъемлющим — в воздухе, на море и на суше.

Факты ICTV вместе с экспертами Владимиром Фесенко и Олегом Пономарем решили проанализировать, может ли Россия согласиться на 30-дневное прекращение огня, при каких условиях, что больше всего повлияет на Москву и как могут дальше развиваться события.

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Как отреагирует Путин на заявление Украины, Европы и США о 30-дневном перемирии

Кроме стран Европы, требование прекращения огня и перехода к содержательной дипломатии поддержали также США, которые предложили такую идею еще 11 марта во время встречи в Саудовской Аравии.

Если Россия откажется, то могут быть усилены санкции против энергетического сектора и банковской системы. Продолжается подготовка 17 пакета санкций Европейского Союза, который будет скоординирован с Великобританией, Норвегией и США, сказал Зеленский.

В ответ Кремль уже успел обвинить европейские страны в “противоречивых и конфронтационных” заявлениях после того, как лидеры поддержали план США по 30-дневному прекращению огня в Украине и пригрозили России новыми санкциями.

— Мы слышим много противоречивых заявлений из Европы. Они, как правило, имеют “конфронтационный” характер, а не направлены на попытку возродить наши отношения. Ничего больше, — сказал спикер Кремля Дмитрий Песков.

Глава правления Центра прикладных политических исследований Пента, политолог Владимир Фесенко в комментарии Фактам ICTV заявил, что в этой ситуации следует понимать одну простую вещь.

— Вот как мы не отвечаем на ультиматумы, точно так же Путин не будет отвечать. Однозначный прогноз: Путин не будет выполнять никаких ультиматумов. Безусловно, мы негативно относимся к Путину. Но думать, что он выполнит ультиматум — это было бы, мягко говоря, наивно, — убежден политолог.

По его мнению, очень важно, что общая позиция, высказанная сегодня, скоординирована с США, ведь это может повлиять на действия российского диктатора Владимира Путина.

— На Зеленского и Коалицию желающих Путин не будет обращать внимания. Ему это не интересно. А вот что на него может влиять — это позиция США. Если США поставят жесткое требование: сначала прекращение огня на 30 дней, потом все остальное, в частности переговоры о встрече Трампа и Путина, какую-то большую сделку, экономические проекты и другое — тогда это на Путина повлияет. Только такая логика, — считает он.

Если не будет таких жестких требований от США, тогда сегодняшняя инициатива останется красивым пиаром и не будет иметь практических последствий, предположил Фесенко.

Но учитывая то, что США поддерживают эту инициативу и могут усилить санкции вместе с европейцами, если Россия не выполнит требований хотя бы о начале переговоров, отметил политолог, тогда Москва может отреагировать на позицию американцев.

— На мой взгляд, более вероятный сценарий — то, что Россия может согласиться на переговоры. Прекращения огня не будет с 12 мая. Опять же, как мы не согласились на российские ультиматумы, точно они так же они не согласятся, потому что это будет проявление слабости. Но они могут согласиться на переговоры, если американцы их инициируют, — считает он.

Если это произойдет, тогда на следующей неделе могут начаться прямые переговоры с участием России, Украины и посредничества США, спрогнозировал Фесенко. Однако может быть специфическая ситуация, когда мы не давали согласия на российское перемирие, но де-факто хотя бы частично придерживались в воздухе. Похожая ситуация может быть со стороны России, предположил эксперт.

— Россия не даст ответа на требования о 30-дневном прекращении огня, но может продолжать его в воздухе. Если это произойдет — это уже будет какой-то результат. То есть может быть зеркальная ситуация, как мы реагировали на российское “перемирие”. Но на суше может быть такая же ситуация — здесь бои могут продолжиться. Если Россия согласится на переговоры о прекращении огня и де-факто будет выполнять, хотя прекращение огня в воздухе, то не будет санкций. Будут переговоры, — сказал он.

30-дневное перемирие: как можно контролировать соблюдение прекращения огня

Обеспечить мониторинг прекращения огня вполне возможно, ведь в координации с Соединенными Штатами Америки это действительно реалистично, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Он убежден, что прекращение огня должно длиться 30 дней, чтобы дать реальный шанс дипломатии. В течение этого времени работа будет сосредоточена на определении безопасности, политических и гуманитарных основ мира, утверждает Зеленский.

По словам политолога Владимира Фесенко, соблюдение огня в воздухе контролируют американцы. Однако на суше это невозможно, обратил внимание политолог.

— Как вы думаете, почему на так называемое Пасхальное перемирие не было атак в воздухе, что с российской стороны, что с нашей? Потому что это контролируют американцы. Именно атаки в воздухе легко зафиксировать, кто нарушает. А на суше контролировать невозможно. Прогнозирую, что максимум, что может быть возможным — это продолжение прекращения огня в воздухе. Это будет более-менее оптимальный результат, если еще и будут переговоры, — отметил Фесенко.

А боевые действия продолжатся, ведь о прекращении огня на суше надо договариваться. Это невозможно прекратить политическими заявлениями, кто бы это ни высказывал, убежден Фесенко.

По его мнению, надо заблаговременно согласовывать этот процесс, формулировать меры контроля и обеспечения прекращения огня. И то это не гарантирует, что вообще не будет нарушений, сказал он. Вероятно, они будут, но без интенсивных боевых действий, предположил эксперт.

— Мой прогноз: в лучшем случае Россия может вернуться в переговорный процесс. Юридически они не дадут согласия на требование о 30-дневном прекращении огня. Но теоретически могут продолжать прекращение огня в воздухе. Если Россия и в переговоры не вернется, возобновит воздушные атаки, тогда нужно вводить санкции. Тогда вероятность введения санкций, в частности со стороны США, будет достаточно высокой, — резюмировал Владимир Фесенко.

Перемирие России и Украины: действительно ли время пришло

Франция готова помочь инициировать прямые переговоры России и Украины, но если будет достигнуто 30-дневное перемирие, заявил президент Эмманюэль Макрон.

Союзникам удастся достичь переговоров между Киевом и Москвой, считает он. По словам Макрона, цель — показать единство между Украиной, США и Европой в вопросе завершения полномасштабной войны.

Все стороны должны единогласно заявить, что 30-дневный режим тишины — это то, о чем месяцами шла речь, поэтому нужно добиться прекращения огня, а затем и переговоров о мире, отметил Макрон. Если режим прекращения огня не будет соблюден, тогда будут введены дополнительные гораздо более жесткие санкции, утверждает президент Франции.

Политический аналитик Олег Пономарь в комментарии Фактам ICTV заявил, что президент Франции Макрон повторил то, что сказал вице-президент США Джей Ди Вэнс два дня назад — о необходимости прямых переговоров между Украиной и Россией. Время пришло, считает эксперт.

— Это может выглядеть как уступка России, поскольку Песков все время требует у Украины снять законодательный запрет на прямые переговоры. Но со стороны Запада — это уступка с ловушкой для России. Если перемирия не будет, то будут санкции. Мы потихоньку движемся к заморозке, — резюмировал Олег Пономарь.

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