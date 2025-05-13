Переговоры в Стамбуле: поедут Рубио и другие лица США, назван состав делегации РФ

Американский государственный секретарь Марко Рубио и другие официальные лица США отправятся в турецкий Стамбул, где должны состояться переговоры Украины и Российской Федерации.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время выступления в Саудовской Аравии.

Переговоры Украины и России в Стамбуле

По словам Трампа, США неустанно работают над тем, чтобы положить конец ужасному кровопролитию между Россией и Украиной.

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По его мнению, очень важно, переговоры состоятся в Турции в конце этой недели.

Президент США предполагает, что это может дать довольно неплохой результат.

— Некоторые люди поедут туда. Марко (Рубио, — Ред.) поедет туда. Другие поедут. Посмотрим, сможем ли мы это сделать, — заявил Трамп.

В Белом доме сообщили, что также в Турцию отправятся специальные представители президента США Стив Уиткофф и Кит Келлог, которые будут сопровождать Марко Рубио.

В то же время спикер Кремля Дмитрий Песков уже заявил, что российская делегация будет ждать украинскую команду в Стамбуле 15 мая.

Как сообщает The Washington Post со ссылкой на бывшего высокопоставленного чиновника Кремля, на переговоры в Турции могут поехать министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и советник российского диктатора Владимира Путина по вопросам внешней политики Юрий Ушаков.

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