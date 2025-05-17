Израиль начал масштабное наступление в Газе, чтобы заставить ХАМАС освободить заложников

Израиль объявил о новом масштабном наступлении в Газе после того, как совершил волну авиаударов по территории сектора, в результате которых погибло более 100 человек. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) хочет заставить ХАМАС освободить заложников.

Об этом пишет издание The Guardian.

Удары по сектору Газа

Поздно вечером в пятницу ЦАХАЛ заявил, что мобилизовал силы для захвата стратегических районов в секторе Газа, в рамках начальных шагов операции Колесницы Гедеона и расширения кампании в Газе, чтобы достичь всех целей войны.

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Агентство гражданской обороны Газы сообщило, что в результате израильских ударов в пятницу погибло 108 человек, преимущественно женщин и детей, а некоторые официальные лица на палестинской территории оценивают количество погибших за последние дни в 250 или 300 человек.

По меньшей мере 48 тел доставили в Индонезийскую больницу на севере Газы, а 16 — в больницу Насера после ударов по окрестностям центрального города Дейр-аль-Бала и южного города Хан-Юнис.

Израильские военные заявили, что их воздушные силы ударили по более 150 террористическим целям по всей Газе. ХАМАС до сих пор удерживает 57 из около 250 заложников, захваченных во время нападения на Израиль в октябре 2023 года.

Израиль заявляет, что усиленные обстрелы с середины марта имеют целью заставить боевиков освободить заложников. Считается, что менее половины из них до сих пор живы.

По данным Министерства здравоохранения Израиля, в результате ответного военного наступления в Газе погибло около 53 000 человек, большинство из которых — гражданские.

Израиль призвал десятки тысяч резервистов для нового наступления, в котором войска будут удерживать захваченные территории.

В понедельник ХАМАС освободил Эдана Александера, последнего гражданина США, которого он удерживал, после прямого взаимодействия с администрацией Трампа.

Источник : The Guardian

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