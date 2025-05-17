Ізраїль розпочав масштабний наступ у Газі, щоби змусити ХАМАС звільнити заручників

Ізраїль оголосив про новий масштабний наступ у Газі, після того як здійснив хвилю авіаударів по території сектору, в результаті яких загинуло понад 100 осіб.Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) хоче змусити ХАМАС звільнити заручників.

Про це пише видання The Guardian.

Удари по сектору Гази

Пізно ввечері в п’ятницю ЦАХАЛ заявив, що мобілізував сили для захоплення стратегічних районів у секторі Гази, в межах початкових кроків операції Колісниці Гедеона і розширення кампанії в Газі, щоб досягти всіх цілей війни.

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Агентство цивільної оборони Гази повідомило, що в результаті ізраїльських ударів у п’ятницю загинули 108 осіб, переважно жінок і дітей, а деякі офіційні особи на палестинській території оцінюють кількість загиблих за останні дні у 250 або 300 осіб.

Щонайменше 48 тіл доставили до Індонезійської лікарні на півночі Гази, а 16 – до лікарні Насера після ударів по околицях центрального міста Дейр-аль-Бала і південного міста Хан-Юніс.

Ізраїльські військові заявили, що їхні повітряні сили вдарили по понад 150 терористичних цілях по всій Газі. ХАМАС досі утримує 57 із близько 250 заручників, захоплених під час нападу на Ізраїль у жовтні 2023 року.

Ізраїль заявляє, що посилені обстріли з середини березня мають на меті змусити бойовиків звільнити заручників. Вважається, що менш ніж половина з них досі живі.

За даними Міністерства охорони здоров’я Ізраїлю, в результаті військового наступу у відповідь в Газі загинуло близько 53 000 осіб, більшість із яких – цивільні.

Ізраїль закликав десятки тисяч резервістів для нового наступу, в якому війська будуть утримувати захоплені території.

У понеділок ХАМАС звільнив Едана Александера, останнього громадянина США, якого він утримував, після прямої взаємодії з адміністрацією Трампа.

Джерело : The Guardian

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