Израиль одобрил план по захвату всей территории Газы — СМИ

Израиль утвердил новый военный план, который предусматривает полный захват Газы и пребывание там израильских войск на неопределенный период времени.

Об этом пишет Sky News со ссылкой на израильских чиновников.

Израиль одобрил план по захвату Газы

Кабинет министров Израиля 5 мая утвердил новый план вскоре после объявления новой волны мобилизации резервистов.

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Один из израильских чиновников сообщил, что план наступления предусматривает перемещение мирного населения в южную часть Газы, что, как отмечается в материале, только обострит уже критическую гуманитарную ситуацию.

Израиль также планирует ограничить доступ ХАМАС к гуманитарной помощи, поскольку считает, что это укрепляет правление группировки в регионе.

В то же время ООН выступает против такого подхода, предупреждая, что это может лишить помощи значительную часть населения.

— Премьер-министр Биньямин Нетаньяху до сих пор не смог достичь своей цели — уничтожить ХАМАС или вернуть всех заложников, несмотря на более чем год жестокой войны в Газе, — пишет Sky News.

Официальные лица утверждают, что этот план будет способствовать реализации поставленных военных задач, заявляя, что он включает “захват полосы и удержание территорий”.

Также отмечается, что, по данным министерства здравоохранения, подконтрольного ХАМАС, с начала наземной операции израильских войск в плотно заселенной Газе погибло более 52 тыс. палестинцев.

Это произошло после атак ХАМАС на Израиль, в результате которой погибли 1,2 тыс. человек, а около 250 были взяты в заложники.

Источник : Sky News

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