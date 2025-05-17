Европа далека от обсуждения отправки войск в Украину — Мерц

Германия и Италия заявляют, что европейские лидеры “далеки от” обсуждений об размещении войск в Украине.

Об этом заявили канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Италии Джорджия Мэлони, пишет Sky News.

— Пока нет причин говорить о (размещении войск, — Ред.), мы еще далеки от этого. Мы хотим, чтобы убийства прекратились… именно этим вопросам мы сейчас посвящаем усилия и никаким другим, – говорит Мерц.

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Следующим шагом должно быть четкое определение формата мирных переговоров, а также того, какие гарантии безопасности необходимы Украине, отметил Мерц.

Мелони отметила, что Италия открыта для присоединения к любому международному формату, направленному на прекращение войны, но предостерегла от разногласий внутри Запада.

– Единство Запада было нашей величайшей силой с начала вторжения России, и сейчас важно не потерять его из-за личных амбиций, – заметила она.

К слову, глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что Польша не будет отправлять свой военный контингент в рамках возможной миротворческой миссии в Украину, однако предоставит поддержку в этом вопросе.

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