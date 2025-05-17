Європа далека від обговорення відправлення військ в Україну – Мерц
Німеччина та Італія заявляють, що європейські лідери “далекі від” обговорень щодо розміщення військ в Україні.
Про це заявили канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та прем’єр-міністр Італії Джорджія Мелоні, пише Sky News.
– Наразі немає причин говорити про (війська, – Ред.), ми ще далекі від цього. Ми хочемо, щоб вбивства припинилися… саме цим питанням ми зараз присвячуємо зусилля, і жодним іншим, – каже Мерц.
Лідери Європи про гарантії безпеки для України
Наступним кроком має бути чітке визначення формату мирних переговорів, а також того, які гарантії безпеки можуть колись знадобитися Україні, зазначив Мерц.
Мелоні зауважила, що Італія відкрита до приєднання до будь-якого міжнародного формату, спрямованого на припинення війни, але застерігла від розбіжностей усередині Заходу.
– Єдність Заходу була нашою найбільшою силою з початку вторгнення Росії, і зараз важливо не втратити її через особисті амбіції, – зауважила вона.
До речі, раніше глава МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив, що Польща не відправлятиме свій військовий контингент у межах можливої миротворчої місії до України, проте надасть їй підтримку у цьому питанні.