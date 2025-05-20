Антирейтинг для Маска: Tesla и SpaceX продолжили падение в репутационном рейтинге

Репутация брендов Tesla Motors и SpaceX за последний год ухудшилась. К примеру Tesla по сравнению с прошлым годом потеряла 32 позиции в рейтинге.

Об этом свидетельствуют новые результаты опроса Axios Harris Poll 100, пишет Axios.

Репутация Tesla и SpaceX резко упала

В репутационном рейтинге 100 самых известных компаний в Соединенных Штатах за 2021 год Tesla была на восьмом месте. Однако в прошлом году опустилась на 63 место, а сейчас находится еще ниже — на 95 месте.

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Отмечается, что эта компания миллиардера Илона Маска заняла последнее место по показателю “характер”, а также оказалась в самом ряду в таких категориях как “этика” и “гражданственность”.

Шесть других автопроизводителей заняли высшие места, самое высокое — Toyota (6 место), самое низкое — Ford (62 место).

Axios пишет, что компания SpaceX пережила подобное снижение показателя коэффициента репутации в период между 2024 и 2025 годами.

Также низкие показатели получила компания X (Twitter). Хотя эта платформа была на низких позициях еще до того, как Маск стал ее владельцем, пишет издание.

Как объясняет Axios, политическая активность Илона Маска вызывает противоречивую реакцию в обществе, и, похоже, негативно повлияла на его крупнейшие компании.

Миллиардер активно выражает свои политические взгляды (часто прореспубликанские), из-за чего меняется отношение людей к нему и его бизнесу в зависимости от политических предпочтений.

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