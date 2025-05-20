Антирейтинг для Маска: Tesla та SpaceX продовжили падіння у репутаційному рейтингу
Репутація брендів Tesla Motors та SpaceX за останній рік погіршилася. Приміром Tesla у порівнянні з минулим роком втратила 32 позиції у рейтингу.
Про це свідчать нові результати опитування Axios Harris Poll 100, пише Axios.
Репутація Tesla та SpaceX різко впала
У репутаційному рейтингу 100 найвідоміших компаній у Сполучених Штатах за 2021 рік Tesla була на восьмому місці. Проте минулого року опустилася на 63 місце, а зараз перебуває ще нижче – на 95 місці.
Зазначається, що ця компанія мільярдера Ілона Маска посіла останнє місце за показником “характер”, а також опинилася в самому низку у таких категоріях як “етика” та “громадянськість”.
Шість інших автовиробників посіли вищі місця, найвище – Toyota (6 місце), найнижче – Ford (62 місце).
Axios пише, що компанія SpaceX пережила подібне зниження показника коефіцієнта репутації в період між 2024 і 2025 роками.
Також низькі показники отримала компанія X (Twitter). Хоча ця платформа була низьких позиціях ще до того, як Маск став її власником, пише видання.
Як пояснює Axios, політична активність Ілона Маска викликає суперечливу реакцію в суспільстві, і, схоже, негативно вплинула на його найбільші компанії.
Мільярдер активно висловлює свої політичні погляди (часто прореспубліканські), через що змінюється ставлення людей до нього та його бізнесів залежно від політичних уподобань.